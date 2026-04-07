Artemis II: Η πρώτη φωτογραφία της Γης από την αθέατη πλευρά της Σελήνης

THESTIVAL TEAM

Για πρώτη φορά μετά από περισσότερα από 70 χρόνια διαστημικής εξερεύνησης, η Γη απαθανατίστηκε από την αθέατη πλευρά της Σελήνης, στο πλαίσιο της αποστολής Artemis II της NASA, προσφέροντας μια εντυπωσιακή εικόνα με έντονο συμβολισμό αλλά και σημαντική επιστημονική αξία. Το στιγμιότυπο δημοσιοποιήθηκε έπειτα από το ιστορικό πέρασμα του Orion από τη μακρινή πλευρά του φυσικού δορυφόρου της Γης, κατά τη διάρκεια της αποστολής που ξεκίνησε την 1η Απριλίου 2026.

Η εικόνα καταγράφει το φαινόμενο «Earthset», δηλαδή τη στιγμή που η Γη δύει πίσω από τον ορίζοντα της Σελήνης, όπως παρατηρείται από το διαστημόπλοιο. Αποτελεί μια σύγχρονη αντιστροφή της εμβληματικής φωτογραφίας «Earthrise» του Apollo 8 το 1968, όταν οι αστροναύτες είχαν δει τη Γη να ανατέλλει πάνω από τον σεληνιακό ορίζοντα. Κατά τη διάρκεια της διέλευσης, το πλήρωμα του Artemis II φωτογράφισε επίσης το τραχύ τοπίο της σεληνιακής επιφάνειας, με κρατήρες, κορυφές και σκοτεινές εκτάσεις που δεν είναι ορατές από τη Γη.

Στην αποστολή Artemis II, συμμετέχουν οι Αμερικανοί αστροναύτες Ριντ Γουάιζμαν, Βίκτορ Γκλόβερ και Κριστίνα Κοχ, μαζί με τον Καναδό Τζέρεμι Χάνσεν. Σύμφωνα με τις επίσημες ενημερώσεις της NASA, το πλήρωμα πέρασε περίπου επτά ώρες παρατηρώντας και καταγράφοντας χαρακτηριστικά της σεληνιακής επιφάνειας κατά τη διάρκεια του περάσματος, σε μια αποστολή που σχεδιάστηκε όχι μόνο ως τεχνική δοκιμή, αλλά και ως σημαντικό βήμα για τη μελλοντική επιστροφή ανθρώπων στη Σελήνη.

