ΑΠΘ: Ομιλία του Μανώλη Παπαδρακάκη σήμερα στο ΚΕΔΕΑ – Οι Επιστήμες του Μηχανικού στον μετασχηματισμό του σύγχρονου κόσμου

«Ο ρόλος των Επιστημών του Μηχανικού στον μετασχηματισμό του σύγχρονου κόσμου: Η συμβολή τους στην ανάπτυξη της Τεχνητής Νοημοσύνης και η επίδρασή τους στη διαμόρφωση του γεωπολιτικού δίπολου ΗΠΑ–Κίνας – Μία βιωματική διαδρομή από τον Λογαριθμικό Κανόνα στην Τεχνητή Νοημοσύνη» είναι ο τίτλος της ομιλίας που θα πραγματοποιήσει ο Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Μανόλης Παπαδρακάκης, την Τετάρτη 11 Μαρτίου 2026 και ώρα 17:00, στο Αμφιθέατρο Ι του ΚΕΔΕΑ. Η εκδήλωση διοργανώνεται από το Εργαστήριο Στατικής και Δυναμικής των Κατασκευών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου.

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, στην εκδήλωση θα παρουσιαστεί «μία βιωματική μαρτυρία της εξελικτικής πορείας των Επιστημών του Μηχανικού, από την εποχή του λογαριθμικού κανόνα για την εκτέλεση αριθμητικών πράξεων έως τους υπερυπολογιστές υψηλής απόδοσης, και της σύνδεσής τους με την τεχνολογική επανάσταση της Τεχνητής Νοημοσύνης. Μία μαρτυρία που συσσωρεύτηκε μέσα από πενήντα χρόνια ερευνητικής και διδακτικής δραστηριότητας καθώς και της συμμετοχής σε διεθνείς επιστημονικές επιτροπές και οργανισμούς». Επίσης, θα παρουσιαστεί μεταξύ άλλων, «η εξελικτική πορεία των δύο υπερδυνάμεων, Ηνωμένων Πολιτειών και Κίνας, στον τομέα της τεχνολογίας την τελευταία δεκαετία και η διαμόρφωση του γεωπολιτικού δίπολου, που αναμένεται να καθορίσει την παγκόσμια ισορροπία ισχύος τον 21ο αιώνα».

Σύντομο Βιογραφικό Μανόλη Παπαδρακάκη

Ο Μανόλης Παπαδρακάκης είναι Ομότιμος Καθηγητής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Διετέλεσε Διευθυντής του Εργαστηρίου Στατικής και Αντισεισμικών Ερευνών της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ, του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δομοστατικός Σχεδιασμός και Ανάλυση Κατασκευών», καθώς και του Μ.Sc. Programme «Analysis and Design of Earthquake Resistant Structures» του ΕΜΠ. Είναι επιστημονικός συντάκτης των περιοδικών Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering και International Journal of Computational Methods, καθώς και υπεύθυνος αξιολόγησης της βάσης δεδομένων Scopus για τις επιστήμες του μηχανικού. Διετέλεσε Πρόεδρος της European Community on Computational Methods in Applied Sciences (ECCOMAS), Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Υπολογιστικής Μηχανικής, μέλος του Γενικού και Εκτελεστικού Συμβουλίου, καθώς και Fellow της International Association for Computational Mechanics (IACM).

Έχει τιμηθεί με τα βραβεία «Computational Mechanics Award» της IACM, «IACM Award», «O.C. Zienkiewicz Award» και έχει λάβει το «Advanced Grant» από το European Research Council (ERC).