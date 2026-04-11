Το Άγιο Φως έφτασε στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στη Θεσσαλονίκη – Δείτε βίντεο

THESTIVAL TEAM

Με συγκίνηση και κατάνυξη υποδέχθηκε η Θεσσαλονίκη το Άγιο Φως, το οποίο έφτασε το βράδυ του Μ. Σαββάτου στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”, μεταφέροντας το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης.

Από τα Ιεροσόλυμα, όπου τελείται η τελετή της Αφής στον Ναό της Αναστάσεως, το Άγιο Φως μεταφέρεται με ειδικές πτήσεις σε πολλές πόλεις της Ελλάδας, μεταξύ των οποίων και η Θεσσαλονίκη.

Στο αεροδρόμιο, το Άγιο Φως διανεμήθηκε ώστε να φτάσει σε ενορίες και μοναστήρια της περιοχής. Κληρικοί και πιστοί περίμεναν με ευλάβεια την άφιξή του, προκειμένου να το μεταφέρουν στις εκκλησίες για την Αναστάσιμη Ακολουθία.

Νωρίτερα, στις 7.30μμ έφθασε με κυβερνητικό αεροσκάφος από τα Ιεροσόλυμα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και η υποδοχή του έγινε με τιμές αρχηγού κράτους, όπως κάθε χρόνο.

Άγιο Φως Θεσσαλονίκη

