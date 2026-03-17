Θεσσαλονίκη: Το πρόγραμμα της “Λατρευτικής Εβδομάδας” παρουσίασαν Αγγελούδης, Φιλόθεος και Γάκης – Τι περιέχει η φετινή εκδήλωση

Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της «Λατρευτικής Εβδομάδας 2026» παρουσιάστηκε σήμερα στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου – Νέας Παναγίας, παρουσία του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιου Αγγελούδη, του Αντιδημάρχου Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλη Γάκη και του Παναγιωτάτου Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου.

Η φετινή διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί από τις 27 Μαρτίου έως τις 4 Απριλίου 2026, μία εβδομάδα πριν από τη Μεγάλη Εβδομάδα, με εκδηλώσεις που θα φιλοξενηθούν σε βυζαντινούς Ιερούς Ναούς, μνημεία UNESCO και εμβληματικά τοπόσημα της πόλης.

Η «Λατρευτική Εβδομάδα», που έχει πλέον καθιερωθεί ως σημαντικός πολιτιστικός και θρησκευτικός θεσμός για τη Θεσσαλονίκη, συνδέει τη βυζαντινή κληρονομιά της πόλης με σύγχρονες καλλιτεχνικές προσεγγίσεις, αναδεικνύοντας την κατανυκτική ατμόσφαιρα των ημερών που προηγούνται του Πάσχα. Για τη φετινή διοργάνωση ακολουθήθηκε διαδικασία ανοικτής πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, ενώ το ενδιαφέρον καλλιτεχνών και φορέων ήταν ιδιαίτερα αυξημένο.

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, υπογράμμισε ότι ιστορικοί βυζαντινοί Ιεροί Ναοί και μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς ανοίγουν και φέτος τις πύλες τους, φιλοξενώντας κορυφαίους σολίστ, χορωδίες, ψάλτες και μουσικά σύνολα, που προσφέρουν στο κοινό μια βιωματική και κατανυκτική εμπειρία.

Όπως σημείωσε, «η βυζαντινή μουσική αποτελεί αναπόσπαστο και πολύτιμο κεφάλαιο της ελληνικής μουσικής παράδοσης», ενώ η «Λατρευτική Εβδομάδα» έχει εξελιχθεί σε έναν επιτυχημένο και σταθερό πολιτιστικό θεσμό για τη Θεσσαλονίκη. Ο κ. Αγγελούδης στάθηκε ιδιαίτερα στη συνεργασία του Δήμου με την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και προσωπικά με τον Παναγιώτατο Μητροπολίτη κ. Φιλόθεο, επισημαίνοντας ότι «μέσα από τη διοργάνωση προβάλλεται η εξωστρέφεια της πόλης και αναδεικνύεται η Θεσσαλονίκη ως τόπος όπου συναντώνται η τέχνη, η πίστη, η παράδοση και ο πολιτισμός».

Παράλληλα, ανέφερε ότι η φετινή διοργάνωση είναι αφιερωμένη στη μνήμη του αείμνηστου Χρυσόστομου Σταμούλη, «έναν ακαδημαϊκό δάσκαλο και φίλο που δίδαξε το πραγματικό αποτύπωμα μιας Ορθοδοξίας που κοιτάζει τον άνθρωπο στα μάτια και απαντά στα προβλήματα της εποχής μας» όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Τουριστικής Ανάπτυξης και Διαδημοτικής Συνεργασίας Βασίλης Γάκης σημείωσε ότι για πρώτη φορά φέτος ο θεσμός οργανώθηκε μέσω διαδικασίας Open Call, γεγονός που ανέδειξε το έντονο ενδιαφέρον και τη δημιουργική δυναμική των καλλιτεχνικών δυνάμεων της πόλης.

Όπως τόνισε, το πρόγραμμα περιλαμβάνει δώδεκα εκδηλώσεις και ο στόχος τους είναι «να αγγίξουμε καλλιτεχνικά το Θείο Πάθος μέσα από ένα πρόγραμμα που εκτείνεται από το μεγαλείο των συμφωνικών συναυλιών έως την κατάνυξη των εκκλησιαστικών Ακολουθιών».

Από την πλευρά του, ο Παναγιώτατος Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος επισήμανε ότι η «Λατρευτική Εβδομάδα» λειτουργεί ως ουσιαστική εισαγωγή στα μεγάλα γεγονότα της Αγίας και Μεγάλης Εβδομάδας, δίνοντας τη δυνατότητα στο κοινό να προσεγγίσει και μέσα από τη μουσική και την τέχνη το βαθύτερο νόημα των Θείων Παθών και της Αναστάσεως.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η πραγματοποίηση εκδηλώσεων σε ιερούς ναούς δεν αλλοιώνει τον χαρακτήρα τους, αλλά υπηρετεί τη σύνδεση του κόσμου με το εκκλησιαστικό βίωμα, ενώ εξήρε τη συμμετοχή εκλεκτών μουσικών σχημάτων από τη βυζαντινή και τη λοιπή μουσική παράδοση, με κοινό άξονα την ύμνηση των Θείων Παθών και της Αναστάσεως.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των εκδηλώσεων μπορείτε να το δείτε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://e-thessalonikiculture.gr/ekdhlwseis/kathgories/latreftiki-evdomada-2026/