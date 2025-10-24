Θεσσαλονίκη: Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου ο 2ος αγώνας δρόμου υγείας “Άγιος Δημήτριος”

Σε συνεργασία της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης και του Προσκυνηματικού Ιερού Ναού του Αγίου Δημητρίου – Πολιούχου και υπό την αιγίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, διοργανώνεται ο «2ος Αγώνας Δρόμου Υγείας “Άγιος Δημήτριος”» προς τιμή του Πολιούχου της πόλης μας, μεγαλομάρτυρος Αγίου Δημητρίου του Μυροβλύτου.

Πρόκειται για μία δράση, που πραγματοποιείται για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά και φιλοδοξεί να καταστεί θεσμός για την πόλη μας, έχοντας ως στόχο, αφενός μεν, την ευαισθητοποίηση όλων σε θέματα σωματικής και ψυχικής υγείας, ευγενούς άμιλλας, συμμετοχικής επι-κοινωνίας και αλληλογνωριμίας διά της υποδοχής αλλήλων «εν Χριστώ», πάντα στο πνεύμα του «ευ αγωνίζεσθαι», αφετέρου δε, την οφειλόμενη απόδοσης τιμής στο πρόσωπο του Αγίου Δημητρίου και την έκφραση ευγνωμοσύνης για το πρότυπο ζωής που προσφέρει σε όλους μας και ιδιαίτερα στους νέους, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης.

Ο 2ος αγώνας δρόμου Υγείας «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» θα διεξαχθεί την Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2025, από τις 11.00 το πρωί έως τις 13:30, στην Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα στο τμήμα από το Μέγαρο Μουσικής μέχρι τον Λευκό Πύργο.

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη και δωρεάν για όλους τους μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής και Δυτικής Θεσσαλονίκης, τους μαθητές/τριες των Ειδικών Σχολείων του πολεοδομικού συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, τα μέλη των κατηχητικών σχολείων της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης, τους φοιτητές/τριες των Πανεπιστημίων της πόλης μας, νέους/νέες και ιδιώτες άνευ ορίου ηλικίας, καθώς και για τα μέλη των αθλητικών σωματείων της Θεσσαλονίκης.

Στους τρεις πρώτους νικητές και στις τρεις πρώτες νικήτριες κάθε κατηγορίας θα απονεμηθούν Μετάλλια, συνοδευόμενα και από χρηματικό έπαθλο, ενώ αναμνηστικά Μετάλλια θα δοθούν και σε όλους όσοι θα τερματίσουν.

Αναλυτικά την Προκήρυξη, την φόρμα δήλωσης συμμετοχής, καθώς και όλες τις απαιτούμενες πληροφορίες, μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν, επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα του 2ου Αγώνα Δρόμου Υγείας «ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ»: https://www.dimitriosrun.gr/.