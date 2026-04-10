Θεσσαλονίκη: Σε κλίμα κατάνυξης η πρώτη περιφορά Επιταφίου στον Ι.Ν. Αγίου Μηνά – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Με τη συμμετοχή πλήθους πιστών πραγματοποιήθηκε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης η περιφορά του Επιταφίου τουΙ.Ν. Αγίου Μηνά, διατηρώντας ζωντανό ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πασχαλινά έθιμα της πόλης.

Η πομπή ξεκίνησε νωρίς το απόγευμα σε κλίμα θρησκευτικής κατάνυξης χοροστατούντος του Μητροπολίτη Θεσσαλονίκης Φιλόθεου, τηρώντας το έθιμο που θέλει τον Επιτάφιο του Αγίου Μηνά να είναι ο πρώτος που εξέρχεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης τη Μεγάλη Παρασκευή. Κατά μήκος της διαδρομής, πιστοί κάθε ηλικίας ακολούθησαν με ευλάβεια, ψάλλοντας τα εγκώμια.

Η περιφορά διήλθε από κεντρικές οδούς, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας και εκπροσώπων των τοπικών αρχών καθώς και με τη συνοδεία φιλαρμονικών, οι οποίες συνέβαλαν στη διαμόρφωση του κατανυκτικού κλίματος.

Η κυκλοφορία ρυθμίστηκε από τις αρμόδιες αρχές για τη διευκόλυνση της πομπής.

Ο «Επιτάφιος των εμπόρων»

Ο Επιτάφιος του Αγίου Μηνά είναι γνωστός και ως «Επιτάφιος των εμπόρων», καθώς συνδέεται διαχρονικά με τον εμπορικό κόσμο της πόλης, ο οποίος συμμετέχει ενεργά στην τελετή.

Η αυξημένη προσέλευση των πιστών επιβεβαίωσε για ακόμη μία χρονιά τη σημασία του εθίμου για τη Θεσσαλονίκη και τον ιδιαίτερο συμβολισμό της ημέρας.