Θεσσαλονίκη: Πλήθος πιστών για την Τίμια Κάρα του Αγίου Στυλιανού – Πότε αναχωρεί – Δείτε φωτογραφίες

Πλήθος πιστών προσέρχεται καθημερινά στον Ιερό Ναό του Αγίου Πολυκάρπου Μενεμένης για να προσκυνήσει την Τίμια Κάρα του Αγίου Στυλιανού, που βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη από το Σάββατο 21 Φεβρουαρίου.

Καθημερινά τελούνται Ιερές Ακολουθίες της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής του Πάσχα ενώ κάθε μεσημέρι στις 12 η ώρα γίνεται Ιερά Παράκληση προς Τιμήν του Αγίου Στυλιανού. Επίσης, κάθε απόγευμα στις 5.30μμ τελείται το Μέγα Απόδειπνο.

Σήμερα, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου θα τελεστεί και το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου και την Παρασκευή το απόγευμα 27 Φεβρουαρίου στις 7.00μμ θα ψαλεί η Α’ στάση των Χαιρετισμών προς την Παναγία.

Σημειώνεται πως η Τίμια Κάρα θα αναχωρήσει για την Καρδίτσα και την μητρόπολη Θεσσαλιώτιδος, όπου και φυλάσσεται, το ερχόμενο Σάββατο 28 Φεβρουαρίου και ώρα 12.00μμ.

Ο Ιερός Ναός Αγίου Πολυκάρπου & Παϊσίου του Αγιορείτου Μενεμένης βρίσκεται στο τέρμα της οδού Μοναστηρίου, στο φανάρι των ΚΤΕΛ, κάτω από την αερογέφυρα και πριν το Αστυνομικό Μέγαρο.

Τακτική συγκοινωνία ΟΑΣΘ 19, 51, 54 από τον Σταθμό των τρένων και στάση (Άγιος Πολύκαρπος). Ο Ιερός Ναός παραμένει ανοιχτός καθημερινά από τις 7.30πμ μέχρι της 9.00μμ.