Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στην Ξηροκρήνη για την υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθλομαίου – Δείτε βίντεο

Τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Ξηροκρήνη επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη.

Πλήθος πιστών είχε κατακλύσει από νωρίς τον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού προκειμένου να υποδεχθεί τον Παναγιώτατο ο οποίος έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα.

Νωρίτερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε στον ιστορικό Ιερό Ναό της Υπαπαντής, στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη σημερινή εορτή.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε επίσης τα Κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας και το ναΐσκο του Αποστόλου Παύλου, σε χώρο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, όπου έκανε τα αποκαλυπτήρια ψηφιδωτού, στο οποίο εικονίζεται ο Απόστολος των Εθνών, έργο της γλύπτριας Αφροδίτης Λίτη.