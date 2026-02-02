MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στην Ξηροκρήνη για την υποδοχή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθλομαίου – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής στην Ξηροκρήνη επισκέφθηκε σήμερα το μεσημέρι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ο οποίος πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη.

Πλήθος πιστών είχε κατακλύσει από νωρίς τον αύλειο χώρο του Ιερού Ναού προκειμένου να υποδεχθεί τον Παναγιώτατο ο οποίος έγινε δεκτός με κάθε επισημότητα.

Νωρίτερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης χοροστάτησε στον ιστορικό Ιερό Ναό της Υπαπαντής, στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη σημερινή εορτή.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε επίσης τα Κοιμητήρια της Ευαγγελίστριας και το ναΐσκο του Αποστόλου Παύλου, σε χώρο της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών Θεσσαλονίκης, όπου έκανε τα αποκαλυπτήρια ψηφιδωτού, στο οποίο εικονίζεται ο Απόστολος των Εθνών, έργο της γλύπτριας Αφροδίτης Λίτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ 22 ώρες πριν

Ενός λεπτού σιγή στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης για τις τραγωδίες με τους φίλους του ΠΑΟΚ και τις εργαζόμενες στη “Βιολάντα”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 18 ώρες πριν

ΠΑΕ ΠΑΟΚ: Στο 27ο λεπτό σταμάτησαν όλα – Το πένθος έγινε φλόγα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 19 ώρες πριν

Κυρανάκης: Μετά από δεκαετίες η Ελλάδα εισέρχεται στη βιομηχανία επισκευής και παραγωγής τρένων

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

Σέρτζιο Ματαρέλα ενόψει Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων: “Να γίνει σεβαστή η Ολυμπιακή εκεχειρία”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 21 ώρες πριν

Πέθανε ο δημοσιογράφος Νάκης Ιωαννίδης σε ηλικία 83 ετών

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 2 ώρες πριν

Εντατικοί τροχονομικοί έλεγχοι για τη χρήση κράνους στην Κ. Μακεδονία – 19 παραβάσεις σε 591 ελέγχους