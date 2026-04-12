Θεσσαλονίκη: Πλήθος κόσμου στη Μητρόπολη για την Ανάσταση – Το μήνυμα του Φιλόθεου

Σε κλίμα κατάνυξης τελέστηκε σε όλη τη χώρα η Ακολουθία της Ανάστασης. Χιλιάδες πιστοί συγκεντρώθηκαν στους Ιερούς Ναούς για να ψάλλουν το «Χριστός Ανέστη».

Στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Γρηγορίου Παλαμά Θεσσαλονίκης το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου τελέστηκε η Ακολουθία της Αναστάσεως και στη συνέχεια ο Όρθρος και η Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία από τον Παναγιώτατο κ. Φιλόθεο, συμπροσευχομένου του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Βελεστίνου κ. Δαμασκηνού, συλλειτουργούντων του Ιεροκήρυκος Αρχιμ. Δημητρίου Τζιαφά, των Ιερέων του Μητροπολιτικού Ιερού Ναού Αρχιμ. Μεθοδίου Αλεξίου, Αρχιμ. Ευσεβίου Νακόπουλου, Πρωτοπρεσβ. Παλαιολόγου Μάνου-Προϊσταμένου και Πρωτοπρεσβ. Αθανασίου Τσίγκου και των Διακ. Δημητρίου Ρουντκό και Ιακώβου Αθανασόπουλου.

Στην Αναστάσιμη Θεία Λειτουργία, η οποία τελείωσε στις 2.00 π.μ. παρέμεινε και συμμετείχε πλήθος χριστιανών, οι οποίοι κοινώνησαν όλοι τα Άχραντα Μυστήρια.

Αμέσως μετά το Ευαγγέλιο της τελετής της Αναστάσεως, ανεγνώσθη η Αναστάσιμη Εγκύκλιος του Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης κ. Φιλοθέου, η οποία είχε ως εξής:

«Παιδιά μου αγαπητά και ευλογημένα,

Λίγες μόνο ώρες έχουν μείνει, από την στιγμή εκείνη που όλοι μαζί οι χριστιανοί, τα μέλη του σώματος του Χριστού, θα πάμε στις Εκκλησίες μας και θα ακούσουμε τη νύχτα την αποψινή, τη νύχτα της καινής κτίσεως, το χαρμόσυνο μήνυμα της Αναστάσεως να αντηχεί σε όλη την κτίση: «Χριστός Ανέστη» – «Αληθώς Ανέστη».

Δεν υπάρχει κανένα εκπληκτικότερο άκουσμα από αυτό. Δεν υπάρχει κανένα ουσιαστικότερο άγγελμα. Δεν υπάρχει τίποτε μεγαλύτερο και πιο ελπιδοφόρο, αφού ο Χριστός δεν επέστρεψε απλώς από τον θάνατο αλλά τον νίκησε οριστικά, τον ξεπέρασε και δεν ξαναπέθανε. Ο Χριστός ανέστη φανερώνοντας την όντως Ζωή που δεν νικιέται από τον θάνατο και χάρη στην οποία, όπως ο ιερός Χρυσόστομος διακηρύσσει στον Κατηχητικό του Λόγο, «νεκρός ουδείς επί μνήματος».

Ο Απόστολος των Εθνών Παύλος, ο ιδρυτής της τοπικής Εκκλησίας της Θεσσαλονίκης, ο πρώτος μέγας θεολόγος, που ανέπτυξε και ανέδειξε την καθοριστική σημασία του γεγονότος της Αναστάσεως του Χριστού τονίζει ότι ο Χριστός ανασταίνεται και συν-ανασταίνει μαζί Του όλους εμάς: «Εάν πιστεύουμε ότι ο Ιησούς πέθανε και αναστήθηκε, έτσι και αυτούς που πέθαναν πιστεύοντας στον Ιησού, ο Θεός θα τους αναστήσει για να ζήσουν μαζί του» (Α´ προς Θεσσαλονικείς επιστολή 14, 4).

Η πίστη στην Ανάσταση του Χριστού γίνεται η απαρχή της νέας και αιωνίας βιοτής και οδηγεί με βεβαιότητα στην σωτηρία των πιστών, δηλαδή στη νίκη κατά του θανάτου, του καθενός μας προσωπικά. Και τούτο, γιατί η Ανάσταση του Χριστού προσφέρει την αθανασία και την αφθαρσία σε όλους, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, αφού όλοι οι άνθρωποι έχουμε την ίδια ανθρώπινη φύση με τον Θεάνθρωπο Χριστό.

Η Ανάσταση του Χριστού ανακαινίζει τη ζωή μας και δίνει νέο νόημα στην ιστορία του κόσμου και του ανθρώπου, προσανατολίζοντάς την προς μια καινούρια πραγματικότητα ενότητος και κοινωνίας, μια καινούρια ζωή τελείως διαφορετική από την συμβατική ζωή των διαιρέσεων, της φθοράς, του πόνου και του θανάτου. Από τον κενό τάφο αναδύεται η υπόσχεση πως τίποτε δεν χάνεται όταν είναι ενωμένο με τον Χριστό. Γι᾽ αυτό και η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι απλώς ένα γεγονός του παρελθόντος· είναι το αέναο παρόν του Θεού μέσα στον κόσμο.

Αυτή την αλήθεια που σώζει, χρειάζεται να συνειδητοποιήσουμε απόψε το βράδυ και συναισθανόμενοι το μέγεθος του θαύματος, να γιορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε την αρχή μιας ζωής που δεν τελειώνει με τον θάνατο. Κι ας μείνουμε ως το τέλος της Αναστάσιμης Λειτουργίας, για να γίνουμε έτσι κι εμείς, αυτόπτες μάρτυρες του Αναστάντος Χριστού.

Σας ασπάζομαι με πολλή πατρική αγάπη