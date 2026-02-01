Θεσσαλονίκη: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει σήμερα στη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίας Σοφίας

Επίσημη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί από τις 28 Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Όπως ανακοινώθηκε από την Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, κατά την επίσκεψή Του ο Παναγιώτατος θα χοροστατήσει, την 1η Φεβρουαρίου στον Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας και στις 2 Φεβρουαρίου στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού στην Εγνατία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος θα παραστεί σήμερα και σε εκδηλώσεις της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών η οποία γιορτάζει τα 155 χρόνια της.