MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Θεσσαλονίκη: Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα χοροστατήσει σήμερα στη Θεία Λειτουργία στον Ι.Ν. Αγίας Σοφίας

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Επίσημη επίσκεψη στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί από τις 28 Ιανουαρίου μέχρι τις 3 Φεβρουαρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος.

Όπως ανακοινώθηκε από την Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, κατά την επίσκεψή Του ο Παναγιώτατος θα χοροστατήσει, την 1η Φεβρουαρίου στον Καθεδρικό και Προσκυνηματικό Ιερό Ναό της του Θεού Σοφίας και στις 2 Φεβρουαρίου στον πανηγυρίζοντα Ενοριακό Ιερό Ναό Υπαπαντής του Χριστού στην Εγνατία.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος θα παραστεί σήμερα και σε εκδηλώσεις της Φιλοπτώχου Αδελφότητος Ανδρών η οποία γιορτάζει τα 155 χρόνια της.

Θεσσαλονίκη Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 17 ώρες πριν

Αττική: Τι εξετάζει η ΕΛΑΣ για τη δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έκλεισε ο δρόμος Ωραιοκάστρου – Μελισσοχωρίου

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 19 ώρες πριν

Η Τούμπα τίμησε τα επτά αετόπουλα – “Αδέρφια ζείτε εσείς μας οδηγείτε” σε όλο το γήπεδο, πυρσοί στη Θύρα 4 – Δείτε βίντεο και φωτο

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 22 ώρες πριν

Με καθυστέρηση ξεκίνησε το Άρης-Παναθηναϊκός: Έσταζε η οροφή του κλειστού, πρόβλημα και στον ηλεκτρονικό πίνακα – Δείτε βίντεο

ΔΙΕΘΝΗ 15 ώρες πριν

Ο Τραμπ λέει ότι βλέπει μια συμφωνία με την Κούβα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 23 ώρες πριν

ΔΕΗ: Αμετάβλητες οι τιμές του πράσινου τιμολογίου για τον Φεβρουάριο