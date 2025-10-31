Θεσσαλονίκη: Ο Ι.Ν. Αγίας Μαρίνας Άνω Τούμπας πανηγυρίζει από σήμερα την Αγία Ελένη Σινωπίτιδα – Οι εκδηλώσεις

Τριήμερη γιορτή διοργανώνει ο Ιερός Ναός της Αγίας Μαρίνας στην Άνω Τούμπα της Θεσσαλονίκης, να τιμήσει τη μνήμη της Αγίας Ελένης από τη Σινώπη του Πόντου, που μαρτύρησε τον 18ο αιώνα σε ηλικία μόλις 15 ετών, εξαιτίας της γενναίας άρνησής της να προδώσει την πίστη και την αγάπη της στον Χριστό. Η γιορτή θα διεξαχθεί από σήμερα Παρασκευή 31 Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή 2 Νοεμβρίου.

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί συναυλία με μουσικοϊστορικό αφιέρωμα μνήμης στον πολυθρύλητο Πόντο, ενώ θα τεθούν σε προσκύνηση η Τίμια Κάρα της Αγίας Ελένης και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων.

Αναλυτικά, σε ανακοίνωσή της η εκκλησία της Αγίας Μαρίνας:

Την 1η Νοεμβρίου η Αγία μας Εκκλησία τιμά την μνήμη της Αγίας Ελένης από τη Σινώπη του Πόντου, που μαρτύρησε τον 18ο αιώνα σε ηλικία μόλις 15 ετών, εξαιτίας της γενναίας άρνησής της να προδώσει την πίστη και την αγάπη της στον Χριστό.

Στην Ενορία μας ιδιαιτέρως τιμούμε και πανηγυρίζουμε την Αγία νεομάρτυρα Ελένη, καθώς έχουμε την μεγάλη ευλογία να φυλάσσεται η Τίμια Κάρα της ως Ιερό Θησαύρισμα στο Ναό της Αγίας Μαρίνας, φερμένη το 1924 κατά την ανταλλαγή των πληθυσμών, από τους Σινωπαίους που μετοίκησαν στην Άνω Τούμπα.

Το πρόγραμμα της Πανηγύρεως διαμορφώνεται ως εξής:

Την Παρασκευή 31η Οκτωβρίου:

Στις 6.00 μ.μ. θα τελεστεί ο Πανηγυρικός Εσπερινός της εορτής.

Στις 7.30 μ.μ. θα λάβει χώρα στο αμφιθέατρο του 100ου Δημοτικού Σχολείου (όπισθεν του Ναού, οδός Βασ. Αδαμίδου 62), για δεύτερη χρονιά, συναυλία με τον τίτλο «Ωδές Σινωπαίων Πόντου», ένα μουσικοϊστορικό αφιέρωμα μνήμης στον πολυθρύλητο Πόντο, τόπο καταγωγής της Αγίας και εκατοντάδων μαρτύρων και ηρώων. Τη συναυλία θα πλαισιώσουν διακεκριμένοι ερμηνευτές και μουσικοί, που θα μας ταξιδέψουν νοερά στις πατρογονικές εστίες των προγόνων μας. Πρό της συναυλίας θα μοιραστεί παραδοσιακή ποντιακή σούπα σε όλους.

Το Σάββατο 1 Νοεμβρίου, κυριώνυμο ημέρα της εορτής:

Στις 7.30 π.μ. θα έχουμε την ευλογία να τελεστεί ο Όρθρος και η Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία από τον Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμορίου κ. Νικηφόρο, Καθηγούμενο της Ιεράς Πατριαρχικής Μονής Βλατάδων. Ακολούθως θα ψαλλεί Ιερό Μνημόσυνο για τους κεκοιμημένους κτήτορες του Ναού μας.

Στις 6.00 μ.μ. θα ψαλλούν τα Εγκώμια στην Αγία Ελένη.

Την Κυριακή 2 Νοεμβρίου:

Στις 7.30 π.μ. θα τελεστεί Όρθρος και Θεία Λειτουργία.

Στις 6.30 μ.μ. θα έχουμε τη χαρά να υποδεχθούμε στο Ναό μας τον ψυχολόγο-συγγραφέα Ελευθέριο Ελευθεριάδη, ο οποίος θα μας μιλήσει με θέμα: «Εμείς, η Αγία Ελένη και οι άλλοι».

Κατά την διάρκεια της Πανηγύρεως θα τίθενται σε προσκύνηση η Τίμια Κάρα της Αγίας Ελένης και τα Ιερά Λείψανα των Αγίων Αναργύρων, που έφεραν με σεβασμό και κίνδυνο της ζωής τους οι πρόσφυγες από τη Σινώπη του Πόντου.

Προσκαλούμε λοιπόν πάντες, με ιδιαίτερη χαρά, στις Ιερές Ακολουθίες και τις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στον Ιερό Ναό της Αγίας Μαρίνας, ώστε να τιμήσουμε την Αγία Ελένη τη Σινωπίτιδα και να λάβουμε την ευλογία και τη Χάρη της!