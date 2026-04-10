Θεσσαλονίκη: Με κατάνυξη και πλήθος πιστών η συνάντηση των Επιταφίων στην πλατεία Αριστοτέλους – Βίντεο και φωτο

Στο επίκεντρο της θρησκευτικής ζωής βρέθηκε και φέτος η πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη με τη συνάντηση των Επιταφίων από ιστορικούς ναούς του κέντρου της πόλης το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής (10/4).

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος αφού χοροστάτησε στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, στη συνέχεια, συμμετείχε στην περιφορά του Επιταφίου, η οποία πραγματοποιήθηκε με τη συνοδεία της Φιλαρμονικής του Στρατού και του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και στρατιωτικού αγήματος.

Ιδιαίτερα συγκινητική υπήρξε η στιγμή της εξόδου του Επιταφίου από τον Ιερό Ναό κατά την οποία το άγημα του στρατού έσκυψε με σεβασμό μπροστά στον Επιτάφιο.

Η πομπή κινήθηκε μέσω των οδών Αγίας Σοφίας και Λεωφόρου Νίκης, καταλήγοντας στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου πραγματοποιήθηκε η τελετή συνάντησης των πέντε Επιταφίων, παρουσία επισήμων και πλήθους πιστών.

Λίγο μετά τις 21:30 οι λιτανευτικές πομπές των Επιταφίων του Καθεδρικού Προσκυνηματικού Ι.Ν. της Του Θεού Σοφίας, του ενοριακού Ι.Ν. Παναγίας των Χαλκέων, της Ι. Μονής της αγίας Θεοδώρας και του μετοχιακού Ι.Ν. αγίου Νικολάου του Τρανού κατέληξαν στην πλατεία Αριστοτέλους, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό και κατανυκτικό σκηνικό, το οποίο παρακολούθησε πλήθος κόσμου.

Στην τελετή ακούστηκαν ύμνοι του Επιταφίου Θρήνου, μέσα σε μια ατμόσφαιρα έντονης συγκίνησης και θρησκευτικής κατάνυξης.

Στο κήρυγμα του ο Μητροπολίτης Φιλόθεος τόνισε ότι ο θάνατος του Χριστού είναι ένα γεγονός που αφορά στο σήμερα, στη δική μας τη ζωή, στη ζωή όλων μας ενώ κάλεσε τους πιστούς να συμφιλιωθούν με τον Θεό.

Η πρωτοβουλία έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο χαρακτηριστικά πασχαλινά δρώμενα της πόλης, αναδεικνύοντας τόσο το πνευματικό στοιχείο της ημέρας όσο και τη συλλογική εμπειρία των πιστών.

Η διοργάνωση υποστηρίχθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και τοπικούς φορείς, με στόχο την ενίσχυση της θρησκευτικής εμπειρίας αλλά και την προβολή του ιδιαίτερου χαρακτήρα της πόλης κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.