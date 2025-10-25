Θεσσαλονίκη: Κατάνυξη και πλήθος πιστών στη λιτανεία για τον Άγιο Δημήτριο – Δείτε βίντεο και φωτο

Σε κλίμα κατάνυξης πραγματοποιείται αυτή την ώρα η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας Φανερωμένης «Βαθυρρύακος» και των λειψάνων και της εικόνας του Αγίου Δημητρίου, για τη γιορτή του Πολιούχου της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, η λιτάνευση ξεκίνησε λίγο μετά τις 11 το πρωί από τον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, με τη συμμετοχή πλήθους πιστών, και θα διασχίσει τις οδούς: Αγίου Δημητρίου, Βενιζέλου, Εγνατία, Αγίας Σοφίας και θα επιστρέψει στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου.

Αγήματα των ενόπλων δυνάμεων, μικροί μαθητές αλλά και μέλη χορευτικών συλλόγων με παραδοσιακές φορεσιές, συνοδεύουν την πομπή σε δρόμους της πόλης. Πλήθος πιστών από τη Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές ακολουθεί την πομπή.

Σημειώνεται πως τις ιερές εικόνες και τα ιερά λείψανα, μεταφέρουν στρατιωτικά οχήματα.

Την πομπή συνοδεύει η μπάντα της Ελληνικής Αστυνομίας.

Στην λιτανεία συμμετείχαν ο Έλληνας Επίτροπος στην Ε.Ε. αρμόδιος για τις Βιώσιμες Συγκοινωνίες και τον Τουρισμό Απόστολος Τζιτζικώστας, οι υφυπουργοί Εσωτερικών (αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης), Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου, Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, και ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης.

Το απόγευμα, στις 6:30 μ.μ., θα τελεστεί ο Μέγας Πανηγυρικός Πολυαρχιερατικός Εσπερινός, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρωνείας και Κομοτηνής κ. Παντελεήμονος.