Θεσσαλονίκη: Επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη στην Παιδιατρική Κλινική του Ιπποκράτειου

Τον νοσοκομειακό Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονος, εντός του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, επισκέφθηκε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος σήμερα το πρωί και μίλησε στους παρευρισκόμενους για την αγάπη που έχει η μητέρα Εκκλησία προς τους ασθενείς και τους πάσχοντες, ειδικότερα προς τα μικρά παιδιά.

Ο κ. Βαρθολομαίος, απευθυνόμενος, εντός του ναού, σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς και σε συγγενείς ασθενών, επεσήμανε ότι η εκκλησία ενεργεί για την κάλυψη των πνευματικών αναγκών και η ιατρική για την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου, αλλά δεν υπάρχει οποιαδήποτε αντίθεση σε αυτό, απεναντίας, και η θρησκεία και η επιστήμη εργάζονται για τη σωτηρία του ανθρώπου. «Συμπορευόμαστε, δεν υπάρχει καμία αντιπαλότητα μεταξύ επιστήμης και θρησκείας, καμία αντιπαλότητα μεταξύ της επιστήμης και της χριστιανικής πίστεως», σημείωσε.

Ειδική αναφορά έκανε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στα μικρά παιδιά που πάσχουν από βαριές ασθένειες, όπως λευχαιμία, και στην ανάγκη που έχουν για ιατρική φροντίδα, ενώ εξήρε το έργο των γιατρών και των νοσηλευτών της Παιδιατρικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου. Στη συνέχεια χειροθέτησε τιμητικά τον ιερέα της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης και αμέσως μετά επισκέφθηκε τους χώρους της Παιδιατρικής Κλινικής, την Παιδιατρική Πτέρυγα και το Παιδοογκολογικό Τμήμα του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης.

Τον κ. Βαρθολομαίο συνόδευαν ο μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Φιλόθεος, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας-Θράκης), Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης, Σταύρος Καλαφάτης, οι υφυπουργοί Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους και Δημήτρης Βαρτζόπουλος και ο διοικητής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, Νικόλαος Αντωνάκης.

