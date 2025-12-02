Θεσσαλονίκη: Εκοιμήθη ο Αρχιμανδρίτης Λεόντιος Καρίκας

Εκοιμήθη χθες σε ηλικία 60 ετών ο Αρχιμανδρίτης Λεόντιος Καρίκας, ο οποίος μέχρι πρότινος υπηρετούσε ως πρεσβύτερος στον Ιερό Ναό Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου, στη Θεσσαλονίκη.

Η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί την Τετάρτη, 3ηΔεκεμβρίου 2025 στον ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου στις 11:00 π. μ., ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ευόσμου

Η ανακοίνωση της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσαλονίκης:

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης μετά βαθυτάτης συγκινήσεως και εν συνοχή καρδίας αναγγέλλει στον ιερό κλήρο και το ευσεβές αυτής πλήρωμα την προς Κύριον εκδημία του πανοσιολογιωτάτουΑρχιμανδρίτου Λεοντίου Καρίκα.

Ο μακαριστός Αρχιμανδρίτης Λεόντιος, κατά κόσμον Απόστολος Καρίκας, του Αθανασίου και της Πανάγιως, γεννήθηκε το έτος 1965 στη Θεσσαλονίκη. Διάκονος χειροτονήθηκε την 26ηΦεβρουαρίου 1995 στον ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής Επταλόφου από τον μακαριστό Μητροπολίτη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κυρό Διονύσιο και πρεσβύτερος την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, 2αΑπριλίου 2000, στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου Αρναίας, από τον μακαριστό Μητροπολίτη Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου κυρό Νικόδημο, ο οποίος τον χειροθέτησε αυθημερόν σε Αρχιμανδρίτη και, την 12ηΔεκεμβρίου 2004, σε πνευματικό στον Ιερό Ναό του Αγίου Σπυρίδωνος Περιστερώνος.

Υπηρέτησε, ως διάκονος στον ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου – Υψώσεως Τιμίου Σταυρού Ροδοχωρίου της Ιεράς Μητροπόλεως Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως, στους Ιερούς Ναούς Αγίου Μάμαντος και Αγίου Γεωργίου Τριαδίου της Ιεράς Μητροπόλεως Κασσανδρείας και στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό του Αγίου Στεφάνου Αρναίας της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, ενώ, ως πρεσβύτερος, υπηρέτησε στον ιερό Ναό Προφήτου Ηλιού Πετροκεράσων, Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Λουτρών Νέας Απολλωνίας, Αγίου Στεφάνου Αρναίας, Αγίου Αποστόλου Παύλου Νέας Απολλωνίας και Τιμίου Προδρόμου Νέας Μαδύτου της Ιεράς Μητροπόλεως Ιερισσού, Αγίου Όρους και Αρδαμερίου, και εν συνεχεία στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, στους ενοριακούς Ιερούς Ναούς Παναγίας της Ευαγγελιστρίας και Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου.

Ήταν απόφοιτος της Ανωτάτης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας Θεσσαλονίκης (Κατεύθυνση Προγράμματος Ιερατικών Σπουδών) και κάτοχος Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Εκοιμήθη στην Θεσσαλονίκη, κατόπιν ολιγόμηνης ασθενείας, την Δευτέρα, 1ηΔεκεμβρίου 2025. η εξόδιος ακολουθία θα τελεσθεί την Τετάρτη, 3ηΔεκεμβρίου 2025 στον ιερό Ναό του Αγίου Αθανασίου του Μεγάλου στις 11:00 π. μ., ενώ η ταφή θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Κοιμητήριο Ευόσμου.

Αιωνία αυτού η μνήμη.