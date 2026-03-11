MENOY

ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στη Θεσσαλονίκη ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος για τους Γ΄ Χαιρετισμούς – 1.000 μαθητές θα ψάλουν στον ναό της Αγίας Σοφίας

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα αναμένεται να τελεστεί την Παρασκευή 13 Μαρτίου η Ακολουθία των Γ΄ Χαιρετισμών προς την Υπεραγία Θεοτόκο στη Θεσσαλονίκη, παρουσία του Αρχιεπίσκοπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδας, Ιερώνυμου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος θα χοροστατήσει στην ιερά ακολουθία που θα τελεστεί στις 19:30 στον Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας.

Ιδιαίτερο στοιχείο της φετινής λατρευτικής σύναξης αποτελεί η συμμετοχή της μαθητικής κοινότητας της πόλης. Συγκεκριμένα, 1.000 μαθητές και μαθήτριες από σχολεία όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης στη Θεσσαλονίκη θα ψάλουν τον Ακάθιστο Ύμνο, στο πλαίσιο εκπαιδευτικού και πολιτιστικού προγράμματος με τίτλο «Ακάθιστος Ύμνος – Το Κοντάκιο και ο Κανόνας».

Το πρόγραμμα υλοποιείται σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και απευθύνεται σε μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με στόχο τη γνωριμία της νέας γενιάς με την εκκλησιαστική υμνογραφική παράδοση.

Η παρουσία του Αρχιεπισκόπου και η ενεργή συμμετοχή των μαθητών αναμένεται να προσδώσουν ιδιαίτερη λαμπρότητα και έντονο πνευματικό χαρακτήρα στην ακολουθία των Γ΄ Χαιρετισμών, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σύνδεση της εκκλησιαστικής παράδοσης με τη νέα γενιά.

Η Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης καλεί τους πιστούς της πόλης να συμμετάσχουν προσευχητικά στην ιερά αυτή σύναξη.

