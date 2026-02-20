Στη Θεσσαλονίκη από αύριο η Τίμια Κάρα του Αγίου Στυλιανού – Θα φιλοξενηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Πολυκάρπου Μενεμένης

Η Ιερά Μητρόπολη Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως και ο Ιερός Ναός Αγίου Πολυκάρπου Μενεμένης ανακοινώνουν την υποδοχή της Τιμίας Κάρας του Αγίου Στυλιανού, προστάτη των παιδιών και της οικογένειας, στο πλαίσιο της Ιεράς Πανηγύρεως του Αγίου Πολυκάρπου, Επισκόπου Σμύρνης, από Ιερά Μονή Αγίας Τριάδος Πετραλώνων Σάϊκας – μετόχι Ιεράς Μονής Κορώνης, με την άδεια & ευλογία του μητροπολίτη Θεσσαλιώτιδος κ. Τιμοθέου της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων.

Η Τιμία Κάρα θα φιλοξενηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Πολυκάρπου Μενεμένης από αύριο Σάββατο 21 Φεβρουαρίου έως και το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, δίνοντας την ευκαιρία στους πιστούς να προσκυνήσουν και να συμμετάσχουν σε σειρά λατρευτικών ακολουθιών.

Πρόγραμμα Ιερών Ακολουθιών

Σάββατο 21-2-2026

Ώρα 5:30 μ.μ.: ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΤΙΜΙΑΣ ΚΑΡΑΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ & Μέγας Αρχιερατικός Εσπερινός προεξάρχοντος του μητροπολίτη Νεαπόλεως & Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβα

Κυριακή της Τυρινής 22-2-2026

Ώρα 7:00 π.μ.: Όρθρος – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία

Ώρα 5:30 μ.μ.: Α) Κατανυκτικός – Εσπερινός της Συγγνώμης

Καθαρά Δευτέρα 23-2-2026 – (Εορτή του Αγίου Πολυκάρπου επισκόπου Σμύρνης)

Ώρα 7:30 μ.μ.: Ακολουθία Όρθρου – Μεγ. Ώρες – Εσπερινός

Ώρα 12:00 μ.μ.: Παράκληση στον Άγιο Στυλιανό

Ώρα 5:30 μ.μ.: Μέγα Απόδειπνο

Ώρα 7:30 μ.μ.: Παράκληση στον Άγιο Πολύκαρπο

Τρίτη 24-2-2026

Ώρα 7:30 π.μ.: Ακολουθία Όρθρου – Μεγ. Ώρες – Εσπερινός

Ώρα 12:00 μ.μ.: Παράκληση στον Άγιο Στυλιανό

Ώρα 5:30 μ.μ.: Μέγα Απόδειπνο

Τετάρτη 25-2-2026

Ώρα 7:30 π.μ.: Όρθρος & Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Ώρα 5:30 μ.μ.: Μυστήριο Ιερού Ευχελαίου

Πέμπτη 26-2-2026

Ώρα 7:30 π.μ.: Ακολουθία Όρθρου – Μεγ. Ώρες – Εσπερινός

Ώρα 12:00 μ.μ.: Μεταφορά της Τιμίας Κάρας με λιτανεία προς το Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης

Ώρα 5:30 μ.μ.: Μέγα Απόδειπνο

Παρασκευή: 27-2-2026

Ώρα 7:30 π.μ.: Όρθρος & Προηγιασμένη Θεία Λειτουργία

Ώρα 7:00 μ.μ.: Α ) Στάση Χαιρετισμών της Θεοτόκου.

Σάββατο: 28-2-2026

Ώρα 7:30 π.μ.: Όρθρος – Θεία Λειτουργία ( Εορτή του Θαύματος του Αγίου Θεοδώρου ).

Ώρα 12:00 μ.μ.: Αναχώρηση της Τιμίας Κάρας.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της παραμονής της Τιμίας Κάρας του Αγίου Στυλιανού θα μπορούν οι προσκυνητές ,να προσκυνήσουν και το απότμημα του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Πολυκάρπου το οποίο θησαυρίζεται στον Ιερό Ναό μας & θα τελούνται καθημερινά Ιερές Ακολουθίες.