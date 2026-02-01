Οικουμενικός Πατριάρχης από Θεσσαλονίκη: Η ταπείνωση είναι χάρη, είναι σοφία, είναι δύναμη, είναι ειρήνη

Στον “μαρτυρικό” και σωτηριολογικό χαρακτήρα της Μητέρας Εκκλησίας, στη διαχρονική πορεία της μέσα στους αιώνες, αναφέρθηκε κατά την χοροστασία του το πρωί στην Πατριαρχική Θεία Λειτουργία, στον Ιερό Ναό της Του Θεού Σοφίας, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.



Ο κ. Βαρθολομαίος επεσήμανε το μεγάλο πνευματικό και αποστολικό έργο της εκκλησίας, “η οποία, δεν ζει απλώς εκ του παρελθόντος, αλλά εμπνέεται εξ αυτού και μαρτυρεί Φώς Χριστού, το οποίο αποκαλύπτει το παρελθόν, φωτίζει το παρόν και το μέλλον” και έστειλε μηνύματα, αναφερόμενος στην εορτή του Τριωδίου και στην παραβολή του Φαρισαίου και του Τελώνη.



“Ιδού το πρώτο δίδαγμα του Ιερού Τριωδίου, όχι μόνο νηστεία, όχι μόνο κατορθώματα, αλλά ταπείνωση. Η νηστεία χωρίς μετάνοια καταντά φαρισαισμός… Η ταπείνωση είναι χάρη, είναι σοφία, είναι δύναμη, είναι ειρήνη”.

Ο κ. Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και σε ιστορικά γεγονότα, στις στιγμές που η εκκλησία κράτησε όρθιους τους πιστούς, σε ρευστές και επικίνδυνες εποχές.



“Η διάδοσή της πίστεως της Μεγάλης Εκκλησίας πραγματοποιείται ως διάσωση και μεταμόρφωση, όχι ως κατάκτηση και υποδούλωση των εκχριστιανισθέντων λαών των Σλάβων . Όταν πίπτει η Αυτοκρατορία μένει η Μεγάλη Εκκλησία ως εθναρχούσα δύναμη των Ορθοδόξων λαών. Χάνεται η αυτοκρατορική αίγλη και κερδίζεται η ευλογία της δοκιμασίας. Μυστήριον, το πόσο έκλαψε, πως ετραγούδησε τον πόνο, πώς έχτισε τας οικίας και τους ναούς της, πώς διοργάνωσε την παιδεία πως ηγωνίσθη…”



Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έπλεξε το εγκώμιο του προκατόχου του Ιωακείμ του Γ’ , τα αποκαλυπτήρια προτομής του οποίου έγιναν αργότερα στο χώρο της Μητρόπολης Θεσσαλονίκης από τον ίδιο τον Οικουμενικό Πατριάρχη (Μητροπόλεως και Βογατσικού), λέγοντας ότι σε καιρούς δύσκολους για την εκκλησία , ο Ιωακείμ ο Γ’ διακόνησε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το ποίμνιο, συνδυάζοντας την “θεολογία με την πρακτική σοφία, την άσκηση με την ποιμαντική φροντίδα” και ενισχύοντας την παιδεία, τα γράμματα.



“Εγνώριζε ότι η Εκκλησία σε ζει για να κυριαρχεί, αλλά για να διακονεί, όπως ο Κύριος της. Δεν υπάρχει για να υψώνει τείχη, αλλά δια να ανοίγει ατραπούς σωτηρίας. Δεν υπάρχει για να διασώζει θεσμούς μόνον, αλλά για να σώζει ανθρώπους” είπε ο Οικουμενικός Πατριάρχης και πρόσθεσε:



“Η Εκκλησία δεν στήνει προτομάς για να δοξάζει ανθρώπους. Υπομιμνήσκει εις τας γενεάς πρότυπα. Εν καιροίς συγχύσεως, όπου πολλοί αναζητούν βεβαιότητα άνευ αληθείας και ειρήνη άνευ Θεού, η μορφή του Ιωακείμ υπομιμνήσκει ότι μόνο η Σοφία του Θεού οικοδομεί οίκον στέρεον”.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, εκπροσωπώντας και τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος Ιερώνυμο προσφώνησε τον Οικουμενικό Πατριάρχη, υπογραμμίζοντας ότι η Μητέρα Εκκλησία διαπνέεται από “ήθος ταπεινώσεως και σταυρικής υπομονής”, που “δεν επιδιώκει ανθρώπινη δικαίωση”, αλλά “εμπιστεύεται ακλόνητα το έλεος του Θεού” και πρόσθεσε:

“Και μάλιστα, ακόμη κι όταν κάποιοι με πνεύμα φαρισαϊκής αυτοδικαίωσεως και θρησκευτικού φανατισμού, πολεμοχαρείς και οπωσδήποτε βραδείς στην καρδία, που πιστεύουν στην πατρική και αδελφική αγάπη της Μητρός Εκκλησίας, λιθοβολούν αφρόνως τη διαχρονική ευεργέτιδά τους την Εκκλησία της Κωνσταντινουπόλεως και την ορατή έκφραση της, στο σεπτό πρόσωπο του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου”.

Με το πέρας της Πατριαρχικής Θείας Λειτουργίας ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος χειροθέτησε τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη σε ‘Αρχοντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο οποίος εντάσσεται πλέον στα μέλη της Αδελφότητας των Οφφικιαλίων του Οικουμενικού Θρόνου.

“Πρόκειται για ένα αξίωμα που είναι διατεθειμένος να υπηρετήσω και όλες τις δυνάμεις, αλλά πρώτιστα με σεβασμό, ταπεινότητα, αφοσίωση, εκτίμηση και αγάπη σε σας, Παναγιώτατε, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, στην εθνική του αποστολή και στην ιστορική κληρονομιά που φέρει” είπε ο κ. Αγγελούδης και συνέχισε: “Ιδιαίτερα σε μία εποχή που ο Θρόνος της Κωνσταντινουπόλεως γίνεται για μία ακόμη φορά στόχος επιθέσεων και διασποράς ψευδών ειδήσεων εμείς απαντούμε με μία φωνή, με ενότητα και αποφασιστικότητα, όπως ο Απόστολος Ανδρέας διδάσκει, με αγάπη, ομόνοια και καταλλαγή και καταδικάζει σθεναρά την διδασκαλία του εθνοφυλετισμού. Είναι πέρα και πάνω από τις όποιες συκοφαντίες, σημείο αναφοράς και οδηγός των πράξεών μας, τα λόγια του μακαριστού μητροπολίτου Περγάμου κυρού Ιωάννου, ότι κάθε αποδυνάμωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, με οποιαδήποτε μορφή κι εάν επιχειρείται, αποτελεί εξασθένηση του Γένους”.

Τη Πατριαρχική Θεία Λειτουργία Βαρθολομαίο παρακολούθησε, μεταξύ άλλων, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ παρέστησαν, ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο υφυπουργός Εσωτερικών (Μακεδονίας – Θράκης) Κώστας Γκιουλέκας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης, ο υφυπουργός Παιδείας Νικόλαος Παπαϊωάννου, ο πρώην αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Ευάγγελος Βενιζέλος, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης, βουλευτές μητροπολίτες, αγιορείτες πατέρες, κληρικοί και πλήθος κόσμου.