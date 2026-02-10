Ο Ερντογάν κάλεσε τον Βαρθολομαίο στο επίσημο δείπνο με Μητσοτάκη

Πρόσκληση να παραστεί στο επίσημο δείπνο προς τιμήν του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Άγκυρα έλαβε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος. Σύμφωνα με πληροφορίες, η τουρκική προεδρία έστειλε την πρόσκληση ανταποκρινόμενη σε παλαιότερο αίτημα του Οικουμενικού Πατριάρχη να υπάρξει συνάντηση με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προκειμένου να συζητήσουν ζητήματα που αφορούν την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Η πρόσκληση αφορά το δείπνο που θα παραθέσει ο Τούρκος Πρόεδρος στο Προεδρικό Μέγαρο Bestepe προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη

Η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου

Η Α.Θ. Παναγιότης ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, ύστερα από τιμητική πρόσκληση του Προέδρου της Τουρκικής Δημοκρατίας Εξοχ. κ. Recep Tayyip Erdoğan, μεταβαίνει, αύριο, Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2026, στην Άγκυρα, προκειμένου να παρακαθήσει στο δείπνο που θα παρατεθεί στο Προεδρικό Μέγαρο Beştepe προς τιμήν του Πρωθυπουργού της Ελλάδος Εξοχ. κ. Κυριάκου Μητσοτάκη.

Κατά τη σύντομη αυτή επίσκεψή του στην Πρωτεύουσα του Κράτους, ο Παναγιώτατος θα συνοδεύεται από τον επίσης προσκεκλημένο Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, μαζί με τον οποίο και θα επιστρέψουν αργά το βράδυ στην Ιερή Καθέδρα της Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας.

Το πρόγραμμα του πρωθυπουργού

Στην Άγκυρα θα βρεθεί την Τετάρτη 11/2 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, για την 6η Σύνοδο του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Το ραντεβού Μητσοτάκη-Ερντογάν θα γίνει στις 14:15, ώρα Ελλάδας. Ακολούθως, θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας.

Στις 16:00, ώρα Ελλάδας, οι δύο ηγέτες θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Τουρκίας προς τιμήν του Πρωθυπουργού και της ελληνικής αντιπροσωπείας.

Συνολικά, υπολογίζεται πως οι διμερείς επαφές θα είναι περίπου 4:30 ωρών μαζί με το δείπνο.

Η ελληνική αποστολή

Σημειώνεται πως στην ελληνική αποστολή για το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο υφυπουργός Χάρης Θεοχάρης, καθώς και οι υπουργοί Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη, Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης, Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και Μεταφορών Χρίστος Δήμας.