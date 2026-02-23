Μητροπολίτης Φιλόθεος: Η Σαρακοστή αποτελεί πρόσκληση της Εκκλησίας για προσευχή, αυτοκριτική και εσωτερική ανανέωση

Μέσα σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και ευλάβειας τελέστηκε το απόγευμα της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου ο Α’ Κατανυκτικός Εσπερινός στον Προσκυνηματικό Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, παρουσία πλήθους πιστών και κληρικών.

Της ακολουθίας χοροστάτησε από του παραθρονίου του ο Ποιμενάρχης της πόλης, Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Φιλόθεος, με τη συμμετοχή κληρικών της Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης και προεξάρχοντος του Πρωτοσυγκέλλου, π. Ιακώβου Αθανασίου. Στον Εσπερινό συμπροσευχήθηκαν επίσης οι Μητροπολίτες Βρυούλων κ. Παντελεήμων και Βελεστίνου κ. Δαμασκηνός.

Προς το τέλος της ακολουθίας, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης απηύθυνε λόγο μετανοίας και πνευματικής περισυλλογής προς το εκκλησίασμα, τονίζοντας ότι η περίοδος της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής αποτελεί πρόσκληση της Εκκλησίας για προσευχή, αυτοκριτική και εσωτερική ανανέωση. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προσευχή του Οσίου Εφραίμ του Σύρου, την οποία ανέλυσε στηριζόμενος στη διδασκαλία των Αγίων Πατέρων.

Μετά την απόλυση, ο Μητροπολίτης ζήτησε συγχώρηση από το ποίμνιό του για τυχόν στενοχώριες που προκάλεσε, εκούσια ή ακούσια, ενώ στη συνέχεια αντάλλαξε με τους πιστούς και τους κληρικούς τον καθιερωμένο ασπασμό της αλληλοσυγχωρήσεως, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα της Μητρόπολης, ο Β’ Κατανυκτικός Εσπερινός θα τελεστεί στον ίδιο ναό την Κυριακή της Ορθοδοξίας, 1 Μαρτίου, στις 7 το απόγευμα, με ομιλητή τον π. Ειρηναίο Δεληδήμο.