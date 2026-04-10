Με κατάνυξη και συγκίνηση η Αποκαθήλωση στα Ιεροσόλυμα – Δείτε βίντεο

Με κατάνυξη και υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας πραγματοποιήθηκε το πρωί της Μεγάλης Παρασκευής στα Ιεροσόλυμα η καθιερωμένη πομπή που καταλήγει στον Γολγοθά, η αναπαράσταση της πορείας του Ιησού Χριστού προς τη Σταύρωση, στην Οδό του Μαρτυρίου.

Μετά από 40 μέρες που ο ναός της Αναστάσεως ήταν κλειστός, η πύλη του άνοιξε.

Στον ιερό ναό της Αναστάσεως, που άνοιξε έπειτα από πολλές ημέρες λόγω του πολέμου ανάμεσα σε Ισραήλ και Ιράν, θα μπουν αύριο μόνο όσοι έχουν προμηθευτεί το ειδικό βραχιολάκι.

