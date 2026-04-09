LIVE η Ακολουθία των Παθών από τον ΙΝ Αγίου Δημητρίου, πολιούχου της Θεσσαλονίκης

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης και συγκίνησης, οι πιστοί έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν σε απευθείας μετάδοση την Ακολουθία των Παθών από τον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, τον ιστορικό ναό του πολιούχου της Θεσσαλονίκης.

Η Ακολουθία των Παθών, μία από τις πιο σημαντικές και κατανυκτικές στιγμές της Μεγάλης Εβδομάδας, μεταδίδεται ζωντανά, δίνοντας τη δυνατότητα σε όσους δεν μπορούν να βρεθούν στον ναό να συμμετάσχουν προσευχητικά από το σπίτι τους.

Ο επιβλητικός ναός του Αγίου Δημητρίου, σύμβολο πίστης και ιστορίας για τη Θεσσαλονίκη, αναμένεται να γεμίσει από νωρίς με πιστούς, ενώ η ατμόσφαιρα θα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη κατά την ανάγνωση των Δώδεκα Ευαγγελίων, που κορυφώνουν τη συγκεκριμένη ακολουθία.

Η Μεγάλη Πέμπτη αποτελεί μία από τις πιο ιερές ημέρες της Ορθοδοξίας, καθώς είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη του Χριστού, και η συγκεκριμένη μετάδοση φιλοδοξεί να μεταφέρει το κλίμα ευλάβειας και πνευματικής περισυλλογής σε κάθε σπίτι.