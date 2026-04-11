Με λαμπρότητα έφτασε στην Ελλάδα το Άγιο Φως – Δείτε βίντεο

Το ταξίδι του σε κάθε σημείο της χώρας ξεκίνησε το Άγιο Φως, το οποίο στις 7.30μμ έφθασε με κυβερνητικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, με πτήση από τα Ιεροσόλυμα και η υποδοχή του έγινε με τιμές αρχηγού κράτους, όπως κάθε χρόνο.

Επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, o οποίος δήλωσε ότι ήταν μία πολύ δύσκολη προσπάθεια, λόγω των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί στη Μ. Ανατολή.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Είχαμε δεσμευτεί ότι θα το φέρουμε παρά τις αντιξοότητες και τις δυσκολίες. Και το φέραμε. Ήταν μια πολύ δύσκολη προσπάθεια αυτή και είμαι πολύ περήφανος που είχα την τιμή και την ευλογία να ηγηθώ της ελληνικής αντιπροσωπείας που μετέφερε το Άγιο Φως από τον Πανάγιο Τάφο εδώ στην Αθήνα και σε λίγη ώρα από τώρα θα είναι σε όλη την Ελλάδα, σε κάθε γωνιά της Ελλάδος, για να μπορέσουμε εμείς οι Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί να κάνουμε το Πάσχα που μας αρμόζει και μας αξίζει.

Θέλω να ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου τις υπηρεσίες του Υπουργείου Εξωτερικών που δούλεψαν νυχθημερόν για να πετύχει αυτή η αποστολή.

Θέλω να ευχαριστήσω την πολιτική Αεροπορία που μας πήγε και μας έφερε ασφαλείς στο Ισραήλ.

Θέλω να ευχαριστήσω την Ελληνική Αστυνομία και ακόμα όλους όσους δούλεψαν για να πραγματοποιηθεί αυτή η μεγάλη για μας τους Έλληνες επιχείρηση μεταφοράς του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα.

Να είστε καλά και δυνατοί!

Καλή Ανάσταση να έχουμε και το Θείο Φως, το Άγιο Φως να μας φωτίζει όλους».

Ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, στον χαιρετισμό του, τόνισε πως: «Το Άγιο Φως της πίστης μας, τόσο σε ήρεμους όσο και σε χαλεπούς καιρούς.

Το φως νικάει πάντα τα σκοτάδια.

Καλή Ανάσταση και φώτιση σε ολόκληρη την Ελλάδα μας.

Καλή Ανάσταση στους απανταχού Έλληνες και Ελληνίδες. Χρόνια πολλά!».