Κοζάνη: Κατάνυξη και πλήθος κόσμου στην περιφορά του Επιταφίου στα Κοιμητήρια του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου – Δείτε βίντεο

Σε κλίμα βαθιάς κατάνυξης πραγματοποιήθηκε η περιφορά του Επιταφίου στα Κοιμητήρια του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Κοζάνης, το απόγευμα της Μεγάλης Παρασκευής 10 Απριλίου, παρουσία τοπικών αρχών.

Πλήθος κόσμου παρευρέθηκε και φέτος στην καθιερωμένη περιφορά, δίπλα στα αγαπημένα του πρόσωπα που έχουν φύγει από τη ζωή. Οι ιεροψάλτες και οι πιστοί έψαλλαν τα εγκώμια της Μεγάλης Παρασκευής, δημιουργώντας μια συγκινητική και βαθιά κατανυκτική ατμόσφαιρα στα Κοιμητήρια.

