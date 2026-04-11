Κέρκυρα: Έγινε η Πρώτη Ανάσταση στην Παναγία των Ξένων – Το έθιμο του τεχνητού σεισμού που προκαλεί δέος – Δείτε βίντεο

Το εντυπωσιακό έθιμο του «τεχνητού σεισμού» αναβίωσε και φέτος στον Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης, γνωστό και ως Παναγία των Ξένων, λίγο μετά τις 06:30 το πρωί του Μεγάλου Σαββάτου (11/4), στην Πρώτη Ανάσταση.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, τα φώτα του ναού σβήνουν, οι πολυέλαιοι τίθενται σε κίνηση, ενώ οι πιστοί δημιουργούν έντονο θόρυβο χτυπώντας τα στασίδια. Το έθιμο αναπαριστά τον σεισμό που, σύμφωνα με τις Γραφές, σημειώθηκε μετά την Πρώτη Ανάσταση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, τα φώτα ανάβουν ξανά και ο ιερέας ρίχνει βάγια στους παρευρισκόμενους, σηματοδοτώντας την κορύφωση της τελετής.