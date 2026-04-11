Ιεροσόλυμα: Πανηγυρικό κλίμα στην τελετή αφής του Αγίου Φωτός στον Ναό της Αναστάσεως – Δείτε βίντεο

Σε πανηγυρικό κλίμα ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος είπε το «Δεύτε λάβετε φως» στους πιστούς που βρέθηκαν το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου (11/4) στο Ναό της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα για να παρακολουθήσουν μέσα σε κλίμα κατάνυξης την τελετή αφής του Αγίου Φωτός.

Ο Πατριάρχης εξήλθε από τον Πανάγιο Τάφο κρατώντας τις 33 λαμπάδες, όπως προστάζει το τελετουργικό, μία για κάθε έτος του Χριστού στη Γη.

Το συγκεντρωμένο πλήθος έσπευσε να λάβει το ανέσπερο φως, με τις καμπάνες να κομίζουν το χαρμόσυνο μήνυμα της Ανάστασης του Κυρίου. Λόγω των αυξημένων μέτρων ασφαλείας που έχει λάβει το Ισραήλ, η είσοδος για φέτος επετράπη μόλις σε 2.750 άτομα, με ειδικό βραχιολάκι.

Πότε αναμένεται η άφιξη του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα

Στη συνέχεια, το Άγιο Φως μεταφέρεται στην Αθήνα από τον επικεφαλής της ελληνικής αποστολής και εκπρόσωπο της κυβέρνησης, υφυπουργό Εξωτερικών αρμόδιο για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Γιάννη Λοβέρδο, καθώς και από τον Έξαρχο του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπο της Ιεράς Συνόδου.

Η άφιξή του στην Ελλάδα αναμένεται, εκτός απροόπτου, μεταξύ 18:30 και 19:00, στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος». Από εκεί θα διανεμηθεί σε ολόκληρη τη χώρα μέσω 18 ειδικών πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών AEGEAN και Olympic Air, καλύπτοντας συνολικά 11 προορισμούς.

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός αποτελεί κάθε χρόνο μια διαδικασία υψηλού συμβολισμού και αυστηρού συντονισμού, ώστε να φτάσει εγκαίρως σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για την τελετή της Ανάστασης.

