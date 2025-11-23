Ελπιδοφόρος: Τιμή στους Άρχοντες του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα του Οικουμενικού Πατριαρχείου για το έργο τους

Πρόσκληση προς όλες τις κοινότητες της Ομογένειας να τιμήσουν του ‘Αρχοντες της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας και να ενημερωθούν για τα ποικίλα εγχειρήματα και τα έργα του Τάγματος του Αγίου Ανδρέα απηύθυνε με εγκύκλιό του ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, με αφορμή τη σημερινή ημέρα που καθιερώθηκε πέρυσι από την Επαρχιακή Σύνοδο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής ως Κυριακή των Αρχόντων.

Όπως σημείωσε, «Είναι χρέος όλων μας προς το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο και προς την πνευματική του αποστολή να διαδώσουμε το Ευαγγέλιο του Κυρίου, τον οποίο ως Μεσσία αναγνώρισε ο Απόστολος Ανδρέας σε ολόκληρο τον κόσμο».

Στο πλαίσιο της εγκυκλίου, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής αναφέρεται στις ιστορικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν αρχικά στη Νίκαια της Βιθυνίας, όπου ο Πάπας Λέων ΙΔ’ και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και οι λοιποί Πατριάρχες των Πρεσβυγενών Πατριαρχείων της Ανατολής, οι οποίοι αποτελούν την Αρχαία Πενταρχία, θα εορτάσουν την χιλιοστή επτακοσιοστή επέτειο από τη σύγκληση της Α’ Οικουμενικής Συνόδου και τη σύνταξη του Συμβόλου της Πίστεως, δηλαδή της ομολογίας της πίστεως των Αποστόλων που απαγγέλλουμε σε κάθε Θεία Λειτουργία.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος τονίζει ότι αμέσως μετά ο Πάπας θα παραστεί στη Θεία Λειτουργία της εορτής του Αγίου Ανδρέα στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου ως μαρτυρία της διαρκούς οικουμενικής προόδου των τελευταίων 50 ετών. Το ίδιο διάστημα, θα πραγματοποιηθεί ειδική προσκυνηματική επίσκεψή στη Νίκαια και στην Κωνσταντινούπολη, με τη συμμετοχή πολλών Αρχόντων, έτσι ώστε να παρευρεθούν σε αυτά τα πολύ σημαντικά γεγονότα που σηματοδοτούν τη συνεχή πρόοδο προς τον σκοπό της Μίας, Ενωμένης Χριστανοσύνης.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ