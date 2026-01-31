Δομοκός: Ιερέας 100 ετών συνεχίζει να λειτουργεί – “Να φτάσετε στα χρόνια μου και να τα περάσετε”

Μια εικόνα που θυμίζει άλλες εποχές πίστης και αυταπάρνησης εκτυλίχθηκε στην Κορομηλιά Δομοκού, εκεί όπου η τοπική Εκκλησία έζησε μια σπάνια στιγμή ευλογίας και συγκίνησης. Ο Συμεών τίμησε δημόσια έναν ιερέα–σύμβολο προσφοράς, τον πατέρα Κωνσταντίνο Ζάχο, ο οποίος συμπλήρωσε έναν αιώνα ζωής και συνεχίζει να στέκεται στο Ιερό Θυσιαστήριο.

Όπως μεταδίδει το «ΒΗΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ» Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Πνευματικό Κέντρο του Ιερού Ναού Προφήτου Ηλιού, παρουσία πλήθους πιστών, κληρικών και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.

Η ατμόσφαιρα δεν ήταν απλώς εορταστική, ήταν κατανυκτική, με έντονο το στοιχείο του σεβασμού προς έναν άνθρωπο που αφιέρωσε ολόκληρη τη ζωή του στη διακονία της Εκκλησίας.

Ο Σεβασμιώτατος είχε δώσει μια υπόσχεση πριν χρόνια: όταν ο πατήρ Κωνσταντίνος έκλεινε τα 100, θα φρόντιζε προσωπικά να οργανώσει πανηγυρική εορτή προς τιμήν του. Και αυτή η υπόσχεση έγινε πράξη.

«Υποκλίνομαι στον ιερέα μου, που έκλεισε τα 100 και συνεχίζει να ιερουργεί»

Με λόγο γεμάτο συγκίνηση, στάθηκε μπροστά στον υπέργηρο ιερέα και δήλωσε: «Υποκλίνομαι στον ιερέα μου, που έκλεισε τα 100 και συνεχίζει να ιερουργεί. Υποκλίνομαι σε ένα σεβάσμιο λευίτη, που με απαράμιλλη αφοσίωση και υπακοή διακονεί παρά το βαθύ του γήρας και την προ πολλών ετών αφυπηρέτησή του το ιερό θυσιαστήριο, τον Επίσκοπό του, τους ενορίτες του».

Τα λόγια του δεν ήταν τυπικά. Αντικατόπτριζαν τον βαθύ σεβασμό μιας ολόκληρης τοπικής Εκκλησίας προς έναν λευίτη που δεν εγκατέλειψε ποτέ το διακόνημά του, παρά τα χρόνια και τις σωματικές δυσκολίες. Ο πατήρ Κωνσταντίνος, παρά την προ πολλών ετών αφυπηρέτησή του, παραμένει παρών, λειτουργεί, εξομολογεί, ευλογεί.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν κληρικοί της περιοχής, μοναχοί και πνευματικά του τέκνα, ενώ παρών ήταν και ο Δήμαρχος του Δήμος Δομοκού, ο οποίος μίλησε για το παράδειγμα ζωής που εκπροσωπεί ο γέροντας ιερέας. Όπως τόνισε, μορφές σαν τον πατέρα Κωνσταντίνο αποτελούν ζωντανή ιστορία για τον τόπο και σημείο αναφοράς για τις νεότερες γενιές.

«Να φτάσετε στα χρόνια μου και να τα περάσετε» είπε ο 100χρονος ιερέας

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η στιγμή που ο ίδιος ο 100χρονος ιερέας πήρε τον λόγο. Με φωνή ήρεμη αλλά σταθερή, ευχαρίστησε τον Θεό που τον αξίωσε να φτάσει σε τόσο βαθύ γήρας και να μπορεί ακόμη να λειτουργεί. Ευχαρίστησε τον Μητροπολίτη για την αγάπη του και ευχήθηκε σε όλους: «Να φτάσετε στα χρόνια μου και να τα περάσετε».

Η κορύφωση της βραδιάς ήρθε όταν έσβησε τα κεράκια της εορταστικής τούρτας, ενώ οι παριστάμενοι έψαλλαν το «Εις πολλά έτη». Δεν ήταν απλώς γενέθλια. Ήταν μια ομολογία πίστης, μια υπενθύμιση ότι η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα αλλά θυσία ζωής.

Σε μια εποχή όπου όλα αλλάζουν γρήγορα, η μορφή του πατέρα Κωνσταντίνου θυμίζει τι σημαίνει σταθερότητα, υπακοή και αφοσίωση. Η παρουσία του στο Ιερό, ακόμη και στα 100 του χρόνια, δεν είναι μόνο προσωπικό κατόρθωμα· είναι πνευματικό μήνυμα για ολόκληρη την κοινωνία.

Η τοπική Εκκλησία της Φθιώτιδας κατέγραψε μια ιστορική στιγμή. Και όσοι βρέθηκαν εκεί, δεν θα θυμούνται απλώς μια γιορτή — αλλά το βλέμμα ενός ιερέα που υπηρέτησε τον Θεό έναν ολόκληρο αιώνα.