Δείτε live από τα Ιεροσόλυμα την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός

Φωτογραφία: Intime
Οι Άγιοι Τόποι στην Ιερουσαλήμ άνοιξαν εκ νέου τις πύλες τους για τους πιστούς, σε ένα ιδιαίτερο και φορτισμένο κλίμα ενόψει του Πάσχα, έπειτα από το προσωρινό κλείσιμο που είχε προηγηθεί με την έναρξη των εχθροπραξιών στην περιοχή.

Παρά την επαναλειτουργία τους, τα μέτρα ασφαλείας παραμένουν ιδιαίτερα αυστηρά. Στον Ιερό Ναό της Αναστάσεως, η πρόσβαση είναι περιορισμένη, με τις αρχές να προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους και να ρυθμίζουν τον αριθμό των επισκεπτών, αποτρέποντας τη μαζική είσοδο πιστών.

Η εικόνα φέτος διαφοροποιείται αισθητά σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, καθώς η προσέλευση είναι μειωμένη και η ατμόσφαιρα παραμένει βαριά, υπό τη σκιά της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στην περιοχή.

Για λόγους ασφαλείας, η αποστολή αποτελείται από τρία μέλη. Επικεφαλής της είναι ο υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Γιάννης Λοβέρδος, ενώ συμμετέχουν επίσης ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η ελληνική αποστολή θα παρακολουθήσει την τελετή αφής του Αγίου Φωτός, ενώ στη συνέχεια, στο Πατριαρχείο, ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος Γ΄ θα παραδώσει το Άγιο Φως στον κ. Λοβέρδο.

Εφόσον το πρόγραμμα τηρηθεί κανονικά, η πτήση αναμένεται να προσγειωθεί στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» περίπου στις 18:30, από όπου το Άγιο Φως θα διανεμηθεί σε ολόκληρη τη χώρα.

Άγιο Φως

