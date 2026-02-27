Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Όλοι μας εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον

Με τη βιβλική ρήση «υμείς εστέ το φως του κόσμου» (Ματθ. 5:14) παρομοίασε τους ιατρούς και όλους τους λειτουργούς της υγείας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος τέλεσε τον αγιασμό στη νεοσύστατη Χειρουργική Κλινική Μεταμόσχευσης Ήπατος & Χειρουργικής Ηπατοπαθών του ΕΚΠΑ, στο «Λαϊκό» Νοσοκομείο.

Σε έναν χαιρετισμό με ισχυρό συμβολισμό, ο Μακαριώτατος ανέδειξε τον ρόλο των επιστημόνων ως το «αλάτι» που δίνει νόημα και ελπίδα μέσα στον καθημερινό πόνο, προστατεύοντας τη ζωή από τη φθορά. «Βρίσκομαι ανάμεσα σε εκλεκτούς λειτουργούς και σε χέρια ανθρώπων που αγωνίζονται να μας χαρίσουν ζωή», ανέφερε εμφανώς συγκινημένος.

Τόνισε, επίσης, πως η νέα Κλινική αποτελεί καρπό της συνεργασίας όλων των φορέων με κοινό στόχο την ανακούφιση του ανθρώπινου πόνου. «Όλοι μας εξαρτόμαστε ο ένας από τον άλλον. Ενωμένοι θα πηγαίνουμε πάντα καλύτερα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για διαρκή ενίσχυση του κλάδου της υγείας.

Η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας κυρία Ειρήνη Αγαπηδάκη, εκπροσωπώντας την Kυβέρνηση, εξέφρασε τη βαθιά της ευγνωμοσύνη προς το ιατρικό, νοσηλευτικό και υγειονομικό προσωπικό, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «Αισθάνομαι μεγάλη ευγνωμοσύνη προς όλους σας, καθώς και προς τον Αρχιεπίσκοπο κ. Ιερώνυμο, ο οποίος παρομοίασε το έργο των γιατρών με το φως που καθοδηγεί και δίνει ελπίδα στην καθημερινότητα όλων μας».

Και συνέχισε: «Η λειτουργία και η σταθερή ανάπτυξη της Κλινικής αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την αναβάθμιση των υπηρεσιών μεταμόσχευσης στη χώρα μας. Η πρόοδος αυτή είναι αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας που έχουμε, ως ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, με τον Υπουργό Άδωνι Γεωργιάδη, καθώς και με την επιστημονική και ακαδημαϊκή κοινότητα, η συμβολή της οποίας είναι καθοριστική για τη διαρκή αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας και την ενίσχυση της καινοτομίας στον τομέα των μεταμοσχεύσεων. Με σύγχρονες υποδομές, εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό και την αξιοποίηση επιστημόνων με σημαντική διεθνή εμπειρία, ενισχύεται έμπρακτα η δυνατότητα παροχής υψηλού επιπέδου ολοκληρωμένης φροντίδας σε ασθενείς με σοβαρά ηπατικά νοσήματα. Σταθερή προτεραιότητά μας είναι η περαιτέρω ενδυνάμωση του ΕΣΥ και των δομών του, ώστε να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών σε ποιοτικές και αποτελεσματικές υπηρεσίες υγείας».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής της Κλινικής, Καθηγητής Χειρουργικής και Μεταμοσχεύσεων κ. Γεώργιος Σωτηρόπουλος, χαιρέτησε με ικανοποίηση την ολοκλήρωση αυτού του «έργου πνοής» που αναβαθμίζει τον υγειονομικό χάρτη της χώρας, ευχαριστώντας τον Μακαριώτατο για την έμπρακτη στήριξη και τους λόγους του.

Τον Μακαριώτατο συνόδευε ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Τανάγρας κ. Απόστολος, ενώ στην τελετή παρέστησαν, επίσης, ο Πρύτανης του ΕΚΠΑ κ. Γεράσιμος Σιάσος, η Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΕΚΠΑ κυρία Ελένη Λάγιου, ο Πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ κ. Νικόλαος Αρκαδόπουλος, η Διοικήτρια της 1ης ΥΠΕ κυρία Όλγα Μπαλαούρα, ο Διοικητής του «Λαϊκού» Νοσοκομείου κ. Θεοφάνης Ροΐδης, καθώς και εργαζόμενοι του Νοσηλευτικού Ιδρύματος.