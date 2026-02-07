Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος: Στόχος η δημιουργία του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου στις ΗΠΑ

Την πρόθεσή του να προχωρήσει στη δημιουργία του πρώτου ελληνικού πανεπιστημίου στις Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της αναβάθμισης του Ελληνικού Κολεγίου του Τιμίου Σταυρού, ανακοίνωσε ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, μιλώντας στο 35ο ετήσιο συνέδριο του οργανισμού Archbishop Iakovos Leadership 100, ενός από τους βασικούς χρηματοδοτικούς φορείς της Αρχιεπισκοπής Αμερικής.

Στην ίδια παρέμβαση, παρουσίασε επίσης σχέδιο για τη μετεγκατάσταση του αρχιεπισκοπικού καθεδρικού ναού στον ιστορικό ναό του Αγίου Βαρθολομαίου στο Μανχάταν, με στόχο την ενίσχυση της θεσμικής παρουσίας της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Κατά τη διάρκεια συνεδρίας ερωτήσεων και απαντήσεων με στελέχη και δωρητές της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, ο Αρχιεπίσκοπος χαρακτήρισε την Ελληνορθόδοξη Θεολογική Σχολή της Βοστώνης ως κορυφαία προτεραιότητα της Αρχιεπισκοπής.

Όπως ανέφερε, το ίδρυμα, το οποίο πλησιάζει τα 90 χρόνια λειτουργίας, διαθέτει περιορισμένο αποθεματικό κεφάλαιο σε σύγκριση με τη μακροχρόνια οικονομική στήριξη του Leadership 100. Στο πλαίσιο αυτό, υποστήριξε ότι η μετεξέλιξή του σε πανεπιστήμιο αποτελεί μακροπρόθεσμο στρατηγικό στόχο.

Παραπέμποντας στο παράδειγμα του Πανεπιστημίου Balamand στον Λίβανο, σημείωσε ότι η δημιουργία ενός πανεπιστημιακού ιδρύματος με ελληνική ταυτότητα στις ΗΠΑ προϋποθέτει συστηματικό σχεδιασμό και συλλογική προσπάθεια.

Σε ό,τι αφορά τη μετεγκατάσταση της έδρας της Αρχιεπισκοπής, ο κ. Ελπιδοφόρος ανέφερε ότι ο ναός του Αγίου Βαρθολομαίου στην Park Avenue, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί Εθνικό Ιστορικό Μνημείο των ΗΠΑ, προσφέρει τη δυνατότητα ενοποίησης των διοικητικών λειτουργιών της Εκκλησίας.

Στο παρακείμενο κοινοτικό κτήριο, σύμφωνα με την πρότασή του, θα μπορούσαν να στεγαστούν τα γραφεία της Αρχιεπισκοπής, του Leadership 100, της Φιλοπτώχου Αδελφότητας και του Τάγματος του Αγίου Ανδρέου.

Παράλληλα, πρότεινε την πώληση ενός από τα ακίνητα της Αρχιεπισκοπής στο Μανχάταν για τη χρηματοδότηση του σχεδίου, ενώ ο σημερινός καθεδρικός ναός της Αγίας Τριάδος θα μπορούσε να αξιοποιηθεί για την επέκταση του ελληνόφωνου σχολείου.

Από την πλευρά της, η Α΄ Αντιπρόεδρος της Φιλοπτώχου Αδελφότητας, Ανίτα Καρταλοπούλου, δήλωσε ότι η οργάνωση στηρίζει την προοπτική ενιαίας στέγασης των θεσμών της Αρχιεπισκοπής.

Αναφερόμενος στις προσελεύσεις νέων πιστών στην Ορθόδοξη Εκκλησία, ο Αρχιεπίσκοπος επιβεβαίωσε ότι καταγράφεται αύξηση σε όλες τις ορθόδοξες δικαιοδοσίες στις ΗΠΑ, με αυξανόμενη συμμετοχή οικογενειών.

Σε ερώτηση για τις σχέσεις με τη Ρωσική Ορθόδοξη Εκκλησία, αναγνώρισε ότι η ενότητα της Ορθοδοξίας στις Ηνωμένες Πολιτείες δοκιμάζεται, υπογραμμίζοντας τον ρόλο της Συνέλευσης των Κανονικών Ορθόδοξων Επισκόπων.

Τέλος, τοποθετήθηκε κατά φαινομένων ακροδεξιού εξτρεμισμού στον χώρο της Ορθοδοξίας, τονίζοντας την ανάγκη προστασίας της ενότητας και του εκκλησιαστικού ήθους.