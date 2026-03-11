Βήματα συμπερίληψης με τη δύναμη της τεχνολογίας: Δράση καινοτομίας του Δήμου Καλαμαριάς για την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down, ο Δήμος Καλαμαριάς αναδεικνύει τη σημασία της ισότιμης συμμετοχής, της συμπερίληψης και της έμπρακτης στήριξης των ατόμων με Σύνδρομο Down, υλοποιώντας δράσεις που συνδέουν την κοινωνική ευαισθησία με την επιστημονική γνώση και την τεχνολογική καινοτομία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ιατρικής Φυσικής και Ψηφιακής Καινοτομίας του Τμήματος Ιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει δράση με θέμα την αξιοποίηση ψηφιακών σολών από άτομα του Συλλόγου Συνδρόμου Down Ελλάδος, με στόχο την αξιολόγηση της κινητικότητάς τους μέσω σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογικών εφαρμογών.

Η δράση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 11 Μαρτίου, από τις 09:30 έως τις 14:00, στο Α’ ΚΑΠΗ του Δήμου Καλαμαριάς. Η πρωτοβουλία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο δράσεων που προάγουν την πρόληψη, την ενδυνάμωση και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων, αξιοποιώντας τα εργαλεία της σύγχρονης τεχνολογίας.

Οι ψηφιακές σόλες αποτελούν ένα καινοτόμο μέσο αξιολόγησης και παρακολούθησης της βάδισης και της ισορροπίας, παρέχοντας αντικειμενικά δεδομένα που μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στον σχεδιασμό εξατομικευμένων παρεμβάσεων άσκησης, υποστήριξης και αποκατάστασης. Κατά τη διάρκεια της δράσης, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δοκιμαστικές μετρήσεις και να ενημερωθούν για τα οφέλη που μπορεί να προσφέρει η τεχνολογία στην καθημερινή ζωή και τη λειτουργικότητά τους.

Η Παγκόσμια Ημέρα Συνδρόμου Down αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γύρω από τα δικαιώματα, τις δυνατότητες και τις ανάγκες των ατόμων με Σύνδρομο Down. Ο Δήμος Καλαμαριάς παραμένει σταθερά προσανατολισμένος στην ανάπτυξη δράσεων που προωθούν την αποδοχή της διαφορετικότητας, την προσβασιμότητα, την κοινωνική ένταξη και την ισότιμη συμμετοχή όλων των πολιτών.

Μέσα από τέτοιες συνεργασίες αναδεικνύεται η αξία της σύνδεσης της έρευνας με την πράξη, αλλά και η ανάγκη για πολιτικές και πρωτοβουλίες που ενισχύουν τη συμπερίληψη και αξιοποιούν την καινοτομία προς όφελος της τοπικής κοινωνίας.