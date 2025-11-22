Το Open House Thessaloniki επιστρέφει από σήμερα: Περισσότερα από 70 κτίρια ανοίγουν τις πόρτες τους για ένα διήμερο

Η καθιερωμένη αρχιτεκτονική δράση OPEN HOUSE Thessaloniki επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο 22 και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου, δίνοντας στο κοινό την ευκαιρία να ξεναγηθεί σε πάνω από 70 κτίρια και να συμμετάσχει σε πλήθος παράλληλων εκδηλώσεων που ξεκινούν μία εβδομάδα νωρίτερα.

Μέγας χορηγός της εκδήλωσης Open House THESSALONIKI 2025 είναι η PRODEA investments, η οποία στηρίζει κάθε χρόνο τη δράση, συμβάλλοντας ενεργά στην προώθηση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και προάγοντας καινοτόμες και βιώσιμες λύσεις για το μέλλον των πόλεων.

Ακόμα το ΟΗΤ 2025 πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και με την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης.

Το OPEN HOUSE Thessaloniki είναι μια εκδήλωση που καλεί το κοινό να γνωρίσει τη Θεσσαλονίκη μέσα από την αρχιτεκτονική της, ανοίγοντας κτίρια και χώρους που συνήθως δεν είναι προσβάσιμοι στο κοινό. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, χιλιάδες επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να ξεναγηθούν δωρεάν σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. Οι ξεναγήσεις πραγματοποιούνται από εθελοντές, δίνοντας τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες να εξερευνήσουν τα κτίρια της πόλης, να μάθουν για την αρχιτεκτονική τους αξία και να ανακαλύψουν την πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης. Χορηγοί Εθελοντών της φετινής δράσης είναι το Ινστιτούτο Ξένων γλωσσών Gallileo Gallilei και η Κεραμουργια Βορειου Ελλαδος ΚΕΒΕ , στηρίζοντας την ομάδα των 500 εθελοντών.

Το φετινό θέμα του OPEN HOUSE Thessaloniki 2025, το οποίο θα αναδειχθεί μέσα από το πρόγραμμα και τις παράλληλες δράσεις, είναι το «Future Heritage – η αρχιτεκτονική του σήμερα, η κληρονομιά του αύριο». Επικεντρώνεται στη σημασία της αρχιτεκτονικής ως μέσο για τη διαμόρφωση της μελλοντικής πολιτιστικής κληρονομιάς. Με σεβασμό προς το παρελθόν και με γνώμονα το μέλλον, η φετινή θεματολογία δεν περιορίζεται μόνο στη σύγχρονη αρχιτεκτονική δημιουργία και τις καινοτόμες σχεδιαστικές προσεγγίσεις, αλλά και στην ανάδειξη υφιστάμενων μνημείων και ιστορικών κτιρίων. Μέσα από την αποκατάσταση, τη διατήρηση και την επανάχρηση μνημείων και ιστορικών κτιρίων και, καθώς και μέσα από τη σύγχρονη αρχιτεκτονική που θέτει τις βάσεις για τις πόλεις του αύριο, δημιουργείται το πολιτισμικό αφήγημα του μέλλοντος. Άλλωστε, η Θεσσαλονίκη των 2.500 χρόνων, με την πολυεπίπεδη ιστορία και την άλλοτε πολυπολιτισμική της ταυτότητα, έχει πολλά να αφηγηθεί πάνω σε αυτό το θέμα. Χορηγός της φετινής θεματολογίας είναι η ΟΤΕ ESTATE.

Στο πλαίσιο της ανάδειξης της θεματολογίας “Future Heritage – η αρχιτεκτονική του σήμερα, η κληρονομιά του αύριο”, προγραμματίζεται:

Future Heritage Open Walk: Η Βιομηχανική Κληρονομιά της Θεσσαλονίκης

Μια αρχιτεκτονική διαδρομή στη δυτική Θεσσαλονίκη, αφιερωμένη στη βιομηχανική της ιστορία, αναδεικνύοντας κτίρια και συγκροτήματα που διαμόρφωσαν τον βιομηχανικό χαρακτήρα της πόλης.

Κατηγοριοποίηση κτιρίων

Όλες οι φετινές συμμετοχές εντάσσονται στη θεματολογία “Future Heritage”, αναδεικνύοντας ιστορικά κτίρια, παραδείγματα επανάχρησης, βιώσιμες κατασκευές και καινοτόμες αρχιτεκτονικές προσεγγίσεις που αντικατοπτρίζουν τη σύγχρονη ταυτότητα της Θεσσαλονίκης.

Διαγωνισμός φωτογραφίας OPEN PHOTO

Το κοινό καλείται να αποτυπώσει μέσα από τη δική του ματιά τη θεματική του φετινού OPEN HOUSE Thessaloniki, με τις καλύτερες συμμετοχές να κερδίζουν μοναδικά δώρα.

Η οπτική ταυτότητα της φετινής διοργάνωσης είναι εμπνευσμένη από το Future Heritage, αποτυπώνοντας με καθαρές γεωμετρικές φόρμες και μια χρωματική παλέτα επηρεασμένη από το αστικό και βιομηχανικό τοπίο της Θεσσαλονίκης, τη δυναμική σχέση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και τον σύγχρονο σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο του OPEN HOUSE Thessaloniki 2025, θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω δράσεις:

MADE IN THESSALONIKI 2025 | 15-19.11

Αυτή η παράλληλη δράση, που έχει πλέον καθιερωθεί ως θεσμός στο πλαίσιο του OPEN HOUSE Thessaloniki, στοχεύει να φέρει το κοινό σε άμεση επαφή με τις διαδικασίες παραγωγής και τις τεχνικές — σύγχρονες ή παραδοσιακές — που χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία ενός προϊόντος. Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους όπου παράγονται τα έργα και να γνωρίσουν από κοντά τα στάδια της παραγωγικής διαδικασίας.

Το φετινό πρόγραμμα θα περιλαμβάνει, πέρα από τις ξεναγήσεις σε εργαστήρια και χώρους δημιουργίας στις 15–16 Νοεμβρίου, και ξεναγήσεις στις 18 Νοεμβρίου σε πέντε εργοστάσια στη ΒΙ.ΠΕ. Σίνδου — PAP GROUP, PALAPLAST, LIDL Ελλάς, VELTIA Labs for Life και EUROCO — με στόχο τη γνωριμία του κοινού με τη μεγαλύτερη βιομηχανική περιοχή της Ελλάδας, σε συνεργασία με την ΕΤΒΑ Επιχειρηματικά & Βιομηχανικά Πάρκα.

Στις 19 Νοεμβρίου θα ακολουθήσει ξενάγηση στο εργοστάσιο της Κεραμουργίας Βορείου Ελλάδος.

Για τη μετάβαση στα εργοστάσια παρέχεται η δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης με λεωφορείο του OPEN HOUSE από τη Θεσσαλονίκη, με περιορισμένο αριθμό θέσεων.

Οι ξεναγήσεις είναι δωρεάν και δεν απαιτούν κράτηση, εκτός από τη χρήση του λεωφορείου, για την οποία είναι απαραίτητη η προεγγραφή.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

OPEN WALK | 15-16.11

Όπως καθιερώθηκαν τα τελευταία χρόνια, οι θεματικές διαδρομές του OPEN HOUSE Thessaloniki μας ξεναγούν σε πλευρές της πόλης λιγότερο γνωστές, αλλά με ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό και ιστορικό ενδιαφέρον.

Το φετινό OPEN WALK, με χορηγό την εταιρεία ELVIAL, θα περιλαμβάνει μια ξεχωριστή διαδρομή αφιερωμένη στη βιομηχανική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης. Με αφετηρία τη Βίλα Πετρίδη, ένα εμβληματικό κτίριο που δεσπόζει στο δυτικό όριο του κέντρου της πόλης, και με πορεία προς την περιοχή των Σφαγείων, εξερευνούμε διάφορα βιομηχανικά συγκροτήματα, τα κελύφη των οποίων –αν και ανενεργά– διασώζονται μέχρι σήμερα, με στάσεις, μεταξύ άλλων στο Φιξ και το Hub 26, χώρους που συνδέουν το παρελθόν με το μέλλον της περιοχής. Η διαδρομή αυτή αναδεικνύει τη συμβολή της βιομηχανίας στην εξέλιξη της Θεσσαλονίκης, αναδεικνύοντας μια πτυχή της αστικής της ταυτότητας που συνεχίζει να εμπνέει τον σύγχρονο διάλογο γύρω από την αποκατάσταση και την επανάχρηση των ιστορικών βιομηχανικών κτιρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

OPEN SCHOOL | 18 & 21.11

Το καθιερωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα του OPEN HOUSE Thessaloniki με χορηγό την εταιρεία ΑΝΑΚΕΜ, το μεγαλύτερο Πανελλαδικό Σύστημα Ανακύκλωσης ΑΕΚΚ, δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και οργανωμένες ομάδες να συμμετάσχουν, κατόπιν ραντεβού, σε ειδικά σχεδιασμένες επισκέψεις. Οι επισκέψεις αυτές πραγματοποιούνται σε επιλεγμένα κτίρια που συμμετέχουν στις OPEN TOURS, καθώς και σε χώρους δημιουργίας του προγράμματος MADE in Thessaloniki.

Απευθύνονται σε σχολεία, πανεπιστημιακές σχολές και άλλους εκπαιδευτικούς φορείς, προσφέροντας μια μοναδική ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν από κοντά την αρχιτεκτονική και την παραγωγική δραστηριότητα της πόλης μέσα από μια βιωματική εμπειρία.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

LIVE-STREAMING TOURS | 18-22.11

Η νέα αυτή διαδικτυακή δράση δίνει τη δυνατότητα στο κοινό να παρακολουθήσει ξεναγήσεις μέσω live-streaming σε ορισμένα από τα κτίρια του προγράμματος. Οι ξεναγήσεις θα μεταδοθούν μέσω live μετάδοσης στο instagram μεταξύ 18-22 Νοεμβρίου, ενώ αργότερα θα είναι διαθέσιμες ως reels στο προφίλ του @openhousethessaloniki.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

OPEN OFFICE | 20-21.11

Η δράση του ΟΗT 2025 με χορηγό την εταιρεία THE SOURCE by Marmouris, συστήνει αρχιτεκτονικά γραφεία που δραστηριοποιούνται στην Θεσσαλονίκη και έχουν ξεχωρίσει στον εργασιακό τους κλάδο. Οι αρχιτέκτονες θα μας ξεναγήσουν δια ζώσης στο χώρο τους και μας μιλήσουν για σύγχρονα ζητήματα της Θεσσαλονίκης και για την σχεδιαστική τους προσέγγιση στα διάφορα έργα τους. Τα αρχιτεκτονικά γραφεία που συμμετέχουν είναι τα εξής:

URBAN SOUL PROJECT

FORM RELATED

UBU PLAN

NOMEN ARCHITECTS

MP SPARCH ARCHITECTS

MINAS KOSMIDIS ARCHITECTS

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

OPEN TOURS | 22-23.11

Φέτος, 73 κτίρια με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον συμμετέχουν στο πρόγραμμα του OPEN HOUSE Thessaloniki 2025. Δημόσια και ιδιωτικά κτίρια, κατοικίες, γραφεία, μουσεία, ξενοδοχεία και πολλοί ακόμη χώροι συνθέτουν τη φετινή λίστα, προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει την πόλη μέσα από την αρχιτεκτονική της.

Όλες οι συμμετοχές φέτος εντάσσονται στη θεματική “Future Heritage – η αρχιτεκτονική του σήμερα, η κληρονομιά του αύριο”. Τα κτίρια θα φέρουν ειδική σήμανση της κατηγορίας στην οποία ανήκουν στο έντυπο πρόγραμμα του ΟΗΤ 2025, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν εύκολα να τα εντοπίσουν.

Η θεματική “Future Heritage” εξερευνά τη σύνδεση ανάμεσα στην αρχιτεκτονική κληρονομιά και το μέλλον, αναδεικνύοντας έργα που:

διατηρούν και αναδεικνύουν την ιστορική ταυτότητα των κτιρίων,

επαναχρησιμοποιούν υπάρχοντες κτίρια και χώρους με δημιουργικό και καινοτόμο τρόπο,

ενσωματώνουν τις αρχές της βιώσιμης και σύγχρονης αρχιτεκτονικής.

Οι φετινές συμμετοχές του OPEN HOUSE Thessaloniki κατηγοριοποιούνται σε τρεις βασικές ενότητες, οι οποίες αντανακλούν διαφορετικές όψεις της αρχιτεκτονικής εξέλιξης και του διαλόγου ανάμεσα στο παρελθόν, το παρόν και το μέλλον:

Preserved Heritage

Αφορά κτίρια ιστορικής ή αρχιτεκτονικής αξίας που έχουν διατηρήσει την αρχική τους μορφή, ακόμη και μετά από εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης. Η ενότητα αυτή αναδεικνύει τη σημασία της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και τη διαχρονική αξία της αυθεντικότητας μέσα στο σύγχρονο αστικό τοπίο.

Transformation

Εστιάζει σε κτίρια που έχουν ανασχεδιαστεί ή αποκατασταθεί με σύγχρονη προσέγγιση, ώστε να ανταποκρίνονται σε νέες λειτουργικές ανάγκες. Η κατηγορία προωθεί τη βιώσιμη αξιοποίηση του δομημένου περιβάλλοντος, αναδεικνύοντας την επανάχρηση ως δημιουργική εναλλακτική της κατεδάφισης και ως πράξη σεβασμού προς το παρελθόν, με βλέμμα στραμμένο στο μέλλον.

Sustainable Design

Περιλαμβάνει σύγχρονα κτίρια που εναρμονίζονται με το φυσικό και αστικό περιβάλλον, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες, καινοτόμα υλικά και αρχές βιώσιμου σχεδιασμού. Μέσα από πρωτοποριακές λύσεις, η ενότητα αυτή υπογραμμίζει τον ρόλο της βιωσιμότητας στο μέλλον της αρχιτεκτονικής και τη σύνδεσή της με την έννοια της κληρονομιάς.

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα και τα κτίρια που συμμετέχουν φέτος θα βρείτε εδώ

Το πρόγραμμα του OPEN HOUSE Thessaloniki 2025 περιλαμβάνει και ένα πλήθος διαγωνισμών:

OPEN CALL FOR VISUAL STORIES | 15.11 – 6.12

Στο πλαίσιο του τριετές project συνεργασίας “Open House Europe”, στο οποίο συμμετέχουμε για τρίτη συνεχή χρονιά, εντάσσουμε στις παράλληλες δράσεις μας ένα κάλεσμα για “Visual Stories”. Ο διαγωνισμός αποτελεί μια ευκαιρία για τον κάθε επισκέπτη, να εκφράσει το ετήσιο θέμα (Future-Heritage) με οποιαδήποτε μορφή τέχνης επιθυμεί: μια σειρά φωτογραφιών, ένα σύντομο φιλμ, ένα σχέδιο ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για μια οπτική αφήγηση.

Από τις συμμετοχές θα επιλεγούν 3 visual stories από το OPEN HOUSE Thessaloniki 2025 τα οποία θα κερδίσουν αναμνηστικά δώρα και θα συμμετέχουν στην έκθεση τη Ετήσιας Συνόδου του Open House Europe στην Αθήνα, τον Ιανουάριο του 2026. Στο τέλος του έτους, θα επιλεγούν τα τρία καλύτερα Visual Stories από όλη την Ευρώπη και οι δημιουργοί τους θα κερδίσουν ένα ταξίδισε ενα Open House της επιλογής τους, από όσα συμμετέχουν στο project, ή στην Ετήσια Σύνοδο του Open House Europe στην Αθήνα!

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

OPEN PHOTO | 22-30.11

O διαγωνισμός φωτογραφίας OPEN PHOTO επιστρέφει με τη θεματολογία “Reflections of the Future Heritage”, προσκαλώντας το κοινό να ανακαλύψει τη Θεσσαλονίκη μέσα από το πρίσμα της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς και του σύγχρονου σχεδιασμού.

Με χορηγό το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΑρρένΑ, η φετινή διοργάνωση αναδεικνύει τη δυναμική σχέση ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της πόλης — εκεί όπου η ιστορία, η δημιουργία και η καινοτομία συναντιούνται.

Για να συμμετάσχετε:

Δημοσιεύστε φωτογραφίες (posts) από το OPEN HOUSE Thessaloniki 2025 στο Instagram

Από δημόσιο προφίλ

Με το hashtag #arrena_oht2025

Οι καλύτερες φωτογραφίες θα βραβευτούν με έπαθλα της FUJIFILM HELLAS.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

OPEN YOUR MAP | 22-30.11

Με την υποστήριξη της KLEEMANN, το OPEN HOUSE Thessaloniki 2025 προσκαλεί τους επισκέπτες να δημιουργήσουν το δικό τους, μοναδικό αναμνηστικό από την εκδήλωση, τον προσωπικό τους χάρτη.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να προμηθευτούν τον έντυπο χάρτη/πρόγραμμα από το OPEN BOX ή από επιλεγμένα κτίρια του προγράμματος και να συλλέγουν σφραγίδες καθώς τα επισκέπτονται.

Στη συνέχεια, καλούνται να ανεβάσουν στο Instagram δημιουργικές φωτογραφίες του σφραγισμένου χάρτη τους, κάνοντας ανάρτηση (post) από δημόσιο προφίλ.

Ο πιο ξεχωριστός και αγαπημένος χάρτης θα κερδίσει ένα δώρο προσφορά της FUJIFILM HELLAS!

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

OPEN VOTE | 22-30.11

Ο διαγωνισμός για το βραβείο κοινού δίνει τη δυνατότητα στους επισκέπτες της δράσης να ψηφίσουν την αγαπημένη τους ξενάγηση και να λάβουν μέρος στην κλήρωση για ένα δώρο προσφορά της FUJIFILM HELLAS! Οι εθελοντές του κτιρίου/διαδρομής που θα αναδειχθεί πρώτο από την ψηφοφορία θα λάβουν ένα αναμνηστικό δώρο κι έπαινο επιβράβευσης. Ο σύνδεσμος για την ψηφοφορία θα ανοίξει εδώ στις 22 Νοεμβρίου.

Το OPEN BOX, το ενημερωτικό περίπτερο του OPEN HOUSE Thessaloniki, θα βρίσκεται φέτος στο γυάλινο περίπτερο στη Αριστοτέλους και θα λειτουργεί από το Σάββατο 15 Νοεμβρίου έως και την Κυριακή 23 Νοεμβρίου (Σάββατο 15 & Κυριακή 16 Νοεμβρίου 10:00–18:00, Δευτέρα 17 Νοεμβρίου κλειστά, Τρίτη 18 έως Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 17:30–21:00, Σάββατο 22 Νοεμβρίου 10:00–20:00 και Κυριακή 23 Νοεμβρίου 10:00–18:00). Εκεί, το κοινό θα μπορεί να ενημερώνεται για τη δράση και το πρόγραμμα, καθώς και να προμηθεύεται αναμνηστικά προϊόντα του Open House.

Μετά από έναν γεμάτο μαραθώνιο αρχιτεκτονικών ξεναγήσεων και όλες τις παράλληλες δράσεις του OPEN HOUSE Thessaloniki, η εκδήλωση ολοκληρώνεται με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο, το time to close party, το βράδυ της Κυριακής 23.11 μετά τις 21.30, στο PELOSOF, Τσιμισκή 22. Κάθε χρόνο, ο Chris Stam από το 1 Nite Club / 1NC, powered by Palooza events, αναλαμβάνει τα decks και ξεσηκώνει το κοινό με τις μουσικές του επιλογές. Εθελοντές, συμμετέχοντες και επισκέπτες είναι όλοι ευπρόσδεκτοι! Με την καλύτερη διάθεση και έτοιμοι για χορό, όλοι καλούνται να γιορτάσουν μαζί αυτή την αξέχαστη εμπειρία!

Η οπτική ταυτότητα του OPEN HOUSE Thessaloniki 2025 δημιουργήθηκε μέσα από τον διαγωνισμό “Design the poster”που συνδιοργανώθηκε με τη τη Σχολή Βακαλό Art &Design. Ο διαγωνισμός αφορούσε τον σχεδιασμό της αφίσας, του έντυπου υλικού και του t-shirt των εθελοντών, τα οποία αποτελούν βασικά στοιχεία της επικοινωνίας και της αισθητικής ταυτότητας της δράσης. Νικητής του φετινού διαγωνισμού είναι ο Οδυσσέας Ζαχαράτος, του οποίου η πρόταση ξεχώρισε για τη σύγχρονη οπτική και τον λιτό, συμβολικό τρόπο με τον οποίο εκφράζει το πνεύμα του OPEN HOUSE Thessaloniki/Athens.

DESIGN THE POSTER 2026 εως 30.11

Στο πλαίσιο των δράσεων OPEN HOUSE Athens και OPEN HOUSE Thessaloniki, και σε συνδιοργάνωση με τη Σχολή Βακαλό Art &Design, προκηρύσσεται ο διαγωνισμός “Design the Poster” για τη δημιουργία της ενιαίας οπτικής ταυτότητας των εκδηλώσεων του 2026.

Ο διαγωνισμός αφορά τον σχεδιασμό της αφίσας και του t-shirt των εθελοντών για το OPEN HOUSE Athens 2026 και το OPEN HOUSE Thessaloniki 2026, προσκαλώντας νέους δημιουργούς να αποτυπώσουν μέσα από το design τη φιλοσοφία και το πνεύμα του θεσμού. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φοιτητές, σπουδαστές και απόφοιτοι σχολών design, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν έως τρεις προτάσεις στο openhouseathens@gmail.com

Η πρόταση που θα διακριθεί θα αποτελέσει την επίσημη αφίσα και το μπλουζάκι των εθελοντών για τις διοργανώσεις του 2026, ενώ ο/η νικητής/τρια θα κερδίσει ολική υποτροφία αξίας έως 2.500€, προσφορά της Σχολή Βακαλό Art &Design.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

OPEN HOUSE EUROPE 3rd ANNUAL SUMMIT

Στις 9–10 Ιανουαρίου 2026, η ΑΜΚΕ OPEN HOUSE GREECE φιλοξενεί στην Αθήνα, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, την 3η Ετήσια Σύνοδο του Open House Europe με τίτλο «Future Heritage». Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι από τους 16 φορείς που συντονίζουν τις εκδηλώσεις Open House στις ακόλουθες πόλεις: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Βίλνιους, Δουβλίνο, Έσσεν, Λισαβόνα, Μιλάνο, Μπιλμπάο, Μπρνο, Στοκχόλμη, Ταλίν, Σλοβενία, Πράγα, Βαρκελώνη, Ρώμη και Βαλένθια. Επιπλέον, θα συμμετάσχουν Guest Cities του προγράμματος, εκπρόσωποι του Open House Worldwide και διακεκριμένοι αρχιτέκτονες ως προσκεκλημένοι ομιλητές.

Η Σύνοδος φέρνει κοντά διακεκριμένους αρχιτέκτονες, επαγγελματίες του χώρου και τους φορείς που οργανώνουν τις εκδηλώσεις Open House στην Ευρώπη, δημιουργώντας έναν χώρο ανταλλαγής ιδεών και καινοτόμων πρακτικών, με επίκεντρο τον διάλογο ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της αρχιτεκτονικής.

Το συνέδριο είναι ανοιχτό στο κοινό και η είσοδος είναι ελεύθερη. Συνδιοργανώνεται από την Open House Greece (OH Athens και OH Thessaloniki) και την AFRONT (OH Slovenia).

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα του OPEN HOUSE EUROPE: https://openhouseeurope.org/

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις παράλληλες δράσεις και τους διαγωνισμούς του ΟΗΤ 2025 θα βρείτε στην ιστοσελίδα.

ΠΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ ΣΤΙΣ ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Οι ξεναγήσεις είναι δωρεάν και ελεύθερες για όλους και δεν απαιτείται κράτηση. Συνιστούμε στους επισκέπτες να προσέλθουν εγκαίρως στους χώρους που θέλουν να επισκεφθούν, καθώς με τη λήξη του ωραρίου ο χώρος κλείνει.

Για την συμμετοχή στο φετινό πρόγραμμα, απαιτείται η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής ταυτότητας (QR code) για κάθε επισκέπτη. Η ηλεκτρονική ταυτότητα δεν αντιστοιχεί σε κράτηση ή σειρά προτεραιότητας, απλά διευκολύνει τη διαδικασία καταγραφής των επισκεπτών στους χώρους που επισκέπτονται.

Για το MADE IN Thessaloniki, OPEN WALK 15–16.11 & OPEN OFFICE δημιουργήστε από τις 11.11 την ηλεκτρονική σας ταυτότητα εδώ.

Για το OPEN TOURS την κύρια εκδήλωση του OPEN HOUSE Thessaloniki 2025 στις 22-23.11 , που περιλαμβάνει ξεναγήσεις σε 73 κτίρια δημιουργήστε από τις 18.11 την ηλεκτρονική σας ταυτότητα εδώ.

Ακολούθησε την εκδήλωση ΟΗΤ 2025 ώστε να ενημερωθείς για το φετινό πρόγραμμα στον παρακάτω σύνδεσμο: https://fb.me/e/3GrcohEtg

MADE IN Thessaloniki 2025

OPEN WALK 2025

Το Open House Thessaloniki λαμβάνει μέρος στο τριετές project (2023-2025), Open House Europe το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή ένωση. Πρόκειται για ένα project που επιδιώκει να ενθαρρύνει μια ουσιαστική συζήτηση σχετικά με την αρχιτεκτονική ως κοινή ευρωπαϊκή ταυτότητα, αναδεικνύοντας τις αξίες των ποιοτικά σχεδιασμένων χώρων στο ευρύ κοινό και δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να υποστηρίξουν ένα σωστά δομημένο περιβάλλον. Στο πρόγραμμα θα πραγματοποιηθούν 16 ΟΗ σε 16 πόλεις της Ευρώπης. Τα ΟΗ φεστιβάλ προγραμματίζουν ακόμα σαν Open House Europe κοινές δράσεις και θέματα όπως είναι η ενίσχυση της προσβασιμότητας και η δημιουργία διαδικαστικών εργαλείων για την σημασία του ρόλου της αρχιτεκτονικής και η προβολή θετικών παραδειγμάτων για το πώς η αρχιτεκτονική θα μπορούσε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις. Ακόμα στο πλαίσιο της διά δράσης μεταξύ των πόλεων και της ανταλλαγής εμπειριών, προβλέπεται στο πρόγραμμα η ανταλλαγή εθελοντών και η διοργάνωση ετήσιων συνεδρίων.