To μεγαλύτερο φεστιβάλ τατουάζ των Βαλκανίων επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη

Η Θεσσαλονίκη ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά το πιο πολυσυζητημένο urbanevent της χρονιάς:Το 9ο Balkan Thessaloniki Tattoo Convention έρχεται στις 12, 13 και 14 Δεκεμβρίου 2025, στον Εκθεσιακό Χώρο της ΔΕΘ (Κτήριο 12), για τρεις εκρηκτικές μέρες γεμάτες τέχνη, μουσική, δημιουργία και αληθινή ενέργεια δρόμου.

Σε συνέχεια της περσινής διοργάνωσης -που άφησε τις καλύτερες εντυπώσεις και για καιρό ήταν το talkofthetown- το φετινό Balkan Tattoo Convention μεγαλώνει ακόμη περισσότερο κι έρχεται ξανά να καταπλήξει! Με περισσότερους καλλιτέχνες, περισσότερες παράλληλες δράσεις και ακόμη πιο φιλική ατμόσφαιρα για όλους τους λάτρεις της εναλλακτικής τέχνης και της δημιουργικής έκφρασης.

Περισσότεροι από 200 κορυφαίοι tattoo artists από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα βρίσκονται εκεί για να παρουσιάσουν live τη δουλειά τους σε όλα τα στυλ – Oldschool, Realistic, Abstract, Japanese, Blackwork, Minimal και άλλα. Ο στόχος τους είναι να ανεβάσουν ακόμη πιο ψηλά το επίπεδο της τέχνης του τατουάζ στα Βαλκάνια και να προσφέρουν μια εμπειρία που ξεπερνά το απλό tattooshow.

Οι επισκέπτες του 9ου Balkan Thessaloniki Tattoo Convention θα έχουν την μοναδική ευκαιρία να κάνουν live tattoo από κορυφαίους tattooartists σε διάφορα στυλ, απολαμβάνοντας μια πραγματική εμπειρία τέχνης και δημιουργίας. Επιπλέον, όσοι αγαπούν το τατουάζ και τη δημιουργική έκφραση μπορούν να λάβουν μέρος σε συναρπαστικούς διαγωνισμούς tattoo, όπου θα έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν μοναδικά δώρα και να αναδείξουν το ταλέντο τους, είτε ως καλλιτέχνες είτε ως λάτρεις του είδους.

Το φεστιβάλ δεν είναι απλώς tattoo — είναι μια ολοκληρωμένη γιορτή για όλες τις αισθήσεις! Ζήστε την ατμόσφαιρα με δυναμικά DJsets και livebands που ανεβάζουν τη διάθεση στα ύψη, θαυμάστε εντυπωσιακά graffitishows και εντυπωσιακό bodypainting, απολαύστε μοναδικές εκθέσεις τέχνης και συναρπαστικά bike & skate shows. Φυσικά, δεν θα λείπουν τα νόστιμα streetfood και δροσιστικά ποτά για να γεμίσετε ενέργεια, ενώ τα παιδιά θα διασκεδάσουν στο ειδικά διαμορφωμένο kidsplayground, κάνοντας το φεστιβάλ μια εμπειρία για όλη την οικογένεια!

STAR YOUR BODY –Tατουάζ με σκοπό

Από την πρώτη κιόλας χρονιά, το BalkanThessalonikiTattooConvention στηρίζει τον οργανισμό Make–A–Wish (Κάνε-Μια-Ευχή Ελλάδος), μέσα από την ειδική δράση STARYOURBODY.Οι επισκέπτες μπορούν να κάνουν ένα τατουάζ με το εμβληματικό σχέδιο του αστεριού, προσφέροντας το 100% του ποσού στην πραγματοποίηση ευχών παιδιών που δίνουν μάχη με σοβαρές ασθένειες.Η τέχνη συναντά την ανθρωπιά – και κάθε tattoo αποκτά έναν ακόμη πιο δυνατό συμβολισμό.

Ετοιμαστείτε για το 9ο Balkan Thessaloniki Tattoo Convention: το φεστιβάλ που ενώνει καλλιτέχνες, κοινό και κουλτούρες — σε μία μοναδική γιορτή της tattooart.

9o BALKAN THESSALONIKI TATTOO CONVENTION

12, 13& 14Δεκεμβρίου 2025

Eκθεσιακός χώρος της ΔΕΘ

Κτήριο 12

Για περισσότερες πληροφορίες:

∆ιοργάνωση

Red and White Productions

Μέρες&Ώρες:

Παρασκευή 14:00 – 23:00

Σάββατο11:00 – 23:00

Κυριακή11:00 – 22:00

Τιμή Εισιτηρίου:

10€ ημερήσιο

20€ Τριήμερο.

Συμπεριλαμβάνονται και όλα ταevents.

Προπώληση Εισιτηρίων:

https://www.more.com/happenings/festival/8ttc2024