“Το κυνήγι των 12 Θεών”: Μία περιπέτεια εξερεύνησης για ολόκληρη την οικογένεια στη Θεσσαλονίκη

Το Παιδικό Μουσείο Exploration επιστρέφει δυναμικά στη Θεσσαλονίκη, εγκαινιάζοντας τις φετινές πολιτιστικές του διαδρομές με μια ανανεωμένη εμπειρία εξερεύνησης για όλη την οικογένεια! Παιδιά και γονείς περπατούν στους δρόμους της πόλης, παρατηρούν, παίζουν και ανακαλύπτουν την ιστορία και τον πολιτισμό της μέσα από εξερεύνηση, παιχνίδι και ανακάλυψη.

Μικροί και μεγάλοι καλούνται να συμμετάσχουν σε ένα ξεχωριστό κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, ακολουθώντας τα ίχνη του βασιλιά των Θεών, του Δία, σε μια περιπέτεια γεμάτη μυστήριο και δοκιμασίες.

Ο Δίας ταξιδεύει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη, καθώς όλοι οι Θεοί χάθηκαν από την κορυφή του Ολύμπου μετά από έναν δυνατό βόρειο άνεμο που φύσηξε με ορμή και άφησε τους θρόνους άδειους.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής, οι οικογένειες θα λύσουν γρίφους και αινίγματα, θα εξερευνήσουν μνημεία και ιστορικά σημεία, θα γνωρίσουν την Ελληνική Μυθολογία και θα αντιμετωπίσουν δοκιμασίες θάρρους, συνεργασίας και παρατηρητικότητας.

Κάθε στάση αποκαλύπτει ένα νέο μυστικό και κάθε γρίφος αποτελεί ένα βήμα πιο κοντά στην ολοκλήρωση της αποστολής. Η περιπέτεια ξεκινά αυτόν τον Μάρτιο. Εσείς είστε έτοιμοι να περάσετε τις δοκιμασίες των Θεών;

Η πολιτιστική διαδρομή «Το κυνήγι των 12 Θεών» απευθύνεται σε οικογένειες με παιδιά από 6 ετών και άνω. Η διαδρομή θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 7 Μαρτίου σε δύο βάρδιες: 10:00 – 12:00 και 16:30 – 18:30, με σημείο εκκίνησης το Πάρκο στην Αριστοτέλους – Αγίου Δημητρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του Μουσείου www.exploration.gr ή επικοινωνήστε με το Τμήμα Εκπαίδευσης στο thess@exploration.gr

ή στο +30 6948 822 622.