Το 23ο Comic N’ Play έρχεται στη Θεσσαλονίκη

Η μακροβιότερη έκθεση κόμικς της Ελλάδας ανοίγει τις πύλες της για το κοινό στις Αποθήκες Γ ́ & Δ ́ στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης με τίτλο «Απέθαντοι Έρωτες». Όπως κάθε χρόνο, η έκθεση θα πλαισιωθεί από πλήθος εκδηλώσεων για μικρούς και μεγάλους, λάτρεις των κόμικς και μη. Πάντα σε συνεργασία με τον σύλλογο Ε.Σ.Φ.Ι.Π.Σ. και με την δημοφιλή έκθεση παιχνιδιών φαντασίας και στρατηγικής και πάντα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό!

Πρόπερσι, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, περισσότεροι από 20 εκθέτες, ισάριθμες συλλογικότητες, δημιουργικές ομάδες και δεκάδες καλλιτέχνες και προσκεκλημένοι από το εξωτερικό, μαζί με τους περισσότερους από 2.500 μεμονωμένους επισκέπτες της μοναδικής αυτής τριήμερης πολυεκδήλωσης, ανακάλυψαν εμπνευσμένες ιδέες για δώρα, βιβλία, περιοδικά κόμικς, παιχνίδια και χόμπι.

Με την αφορμή της συμπλήρωσης είκοσι χρόνων από την πρώτη επίσημη κυκλοφορία της διοργανώτριας εκδοτικής Ένατης Διάστασης, το «Οι Θλιβερές Περιπέτειες του Yellow Boy», τιμώμενος καλλιτέχνης της φετινής διοργάνωσης είναι ο Θεσσαλονικιός δημιουργός Σταύρος Κιουτσιούκης, ο οποίος επιμελήθηκε την αφίσα και το εξώφυλλο της ανθολογίας της 23ης διοργάνωσης. Παράλληλα, η διοργάνωση φιλοξενεί την εξαιρετική έκθεση «Ο Δράκουλας Α- Θάνατος στα κόμικς», μια παραγωγή του Μουσείου Ιστορίας της επαρχίας του Μπρασόβ της Ρουμανίας, με την συμμετοχή 48 δημιουργών από την χώρα αυτή. Αυτά τα δύο, σε συνδυασμό με το ότι οι ημέρες διεξαγωγής της έκθεσης συμπίπτουν χρονικά με τον φετινό εορτασμό της ημέρας του Αγίου Βαλεντίνου, βάφτισαν και την θεματική της φετινής διοργάνωσης· έτσι ο τίτλος «Απέθαντοι Έρωτες» όχι μόνο δίνει την ευκαιρία σε 70 καλλιτέχνες από την Ελλάδα, αλλά και από τα Βαλκάνια, να ασχοληθούν με την πάντα δημοφιλή θεματική του ερωτισμού μέσα από ποικίλους τρόπους καλλιτεχνικών προσεγγίσεων, αλλά να μπλέξουν συγχρόνως αφηγήσεις από τον μύθο, την ιστορία και τις λαογραφικές δοξασίες. Τα έργα που θα φιλοξενηθούν στην έκθεση θα συμπεριλαμβάνονται στην ομότιτλη ανθολογία/λεύκωμα, η οποία αποτελεί σταθερά την επίσημη έκδοση του φεστιβάλ και μοναδική πηγή εσόδων της διοργάνωσης.

Για τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, ξεναγήσεις σχολικών τμημάτων όλων των βαθμίδων θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, από τις 09.30 έως και τις 14.00 και θα συμπεριλαμβάνουν την παρουσίαση του νέου άλμπουμ κόμικς για την κυκλοφοριακή αγωγή του ακτιβιστή Δημήτρη Αντωνίου, υπό τον τίτλο «Λέμε Stop στην Οδική Ανασφάλεια – Μέρος ‘Β: Η Μεγάλη Αποστολή» και το οποίο διανέμεται δωρεάν στα σχολεία της χώρας μας!

Στο φετινό bazaar της διοργάνωσης τον χώρο των εκδόσεων θα εκπροσωπούν οι εκδόσεις Ένατη Διάσταση (Διοργάνωση), Μικρός Ηρώς και Jemma Press, τα βιβλιοπωλεία Άγνωστη Καντάθ, Μαγικός Κόσμος-Retropolis, Πρωτοπορία και Stefos Art & Comics, τα είδη σχεδίου η επιχείρηση Δομή, τον χώρο των επιτραπέζιων παιχνιδιών οι επιχειρήσεις Kάισσα-Tutorial και PlayWise, τα είδη ένδυσης η επιχείρηση Rant Jam, ενώ τα συλλεκτικά είδη και είδη δώρων οι επιχειρήσεις Anime House, Anime Portal, Craft of Raven, Dirty Brushes, Gangsta Bear, Helle Prints, Mini Creations by Vera, Mini-Man και Symmetree.

Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τη δουλειά εξήντα και πλέον νέων -και όχι μόνο- Ελλήνων δημιουργών κόμικς στον χώρο των αυτοχρηματοδοτούμενων εκδόσεων, αλλά και την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα χόμπι του origami (Χάρτινος Κόσμος), του cosplay, του bodypainting (τμήμα αισθητικής και μακιγιάζ των ΙΕΚ ΑΛΦΑ), της βαφής μινιατούρας (Γ. Σιάκας/Biblicrafts με την υποστήριξη της PlayWise), αλλά και να ψυχαγωγηθούν, είτε με τα επιτραπέζια παιχνίδια που θα διοργανώνουν οι συμμετέχοντες σύλλογοι και ομάδες ΕΣΦΙΠΣ, Dragon Tale, Go.Roleplay, Goblins on Board, Greek Tolkien Society-The Prancing Pony, GreekDark Future, Guardians of the White Tower, Karabal Games, RPG Lodge, Tin Punk Games, Βalkan Front (Σερβία) και Arcane Alcove (Β. Μακεδoνία), είτε τέλος, να απασχοληθούν δημιουργικά με τα δωρεάν εργαστήρια που θα προσφέρει η «Παιδική Γωνία» της διοργάνωσης, με την επιμέλεια του Γραμματοχυμού.

Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχουν επίσης οι βιβλιοπαρουσιάσεις και ομιλίες της φετινής διοργάνωσης, που φέτος όλες θα φιλοξενηθούν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στην Αποθήκη Δ ́. Πρώτα, στις 12.30 θα έχουμε από τις εκδόσεις Ένατη Διάσταση την παρουσίαση των Δημήτρη Αντωνίου και Παναγιώτη Δ. Γιάκα για την σειρά κόμικς «Λέμε Stop στην Οδική Ανασφάλεια», ενώ στις 14.00 ο Σύλλογος Ελλήνων Δημιουργών Επιτραπέζιων Παιχνιδιών «Θέσις», θα συντονίσει μια ανοιχτή συζήτηση σχετικά με την δημιουργική διαδικασία πίσω από τον σχεδιασμό επιτραπέζιων παιχνιδιών. Το απόγευμα στις 17.45 οι εκδόσεις DOC MZ μας παρουσιάζουν τον νέο τίτλο τους “Αmore Mio” της Ιταλίδας δημιουργού Silvia Ziche, με την συμμετοχή του εκδότη Γ. Ιατρού, της δημοσιογράφου Λ. Τζιογκίδου και της μεταφράστριας Ά. Μπότσου. Έπειτα, από τις Εκδόσεις ‘Ενατη Διάσταση και πάλι, ακολουθεί η παρουσίαση του άλμπουμ «Άστρο» του δημιουργού Βασίλη Γκογκτζιλά, με την συμμετοχή του δημοσιογράφου Λ. Παπαδόπουλου. Από τις εκδόσεις Αρχέτυπο θα παρουσιαστεί ο τίτλος «Άρια – Ο Θρύλος των Εννιά» της Βέρας Κάμτση και στη συνέχεια θα έχουμε την ομιλία των Αλ. Μυροφορίδη και V. Ionescu (Ρουμανία) για την «Noir Αφήγηση στα Κόμικς». Την βραδιά θα ολοκληρώσουν οι επιμελητές της φιλοξενούμενης έκθεσης «Ο Δράκουλας Α-Θάνατος στα Κόμικς» από το Μουσείο

Ιστορίας του Μπρασόβ, Ν. Pepene και Ι. Schiopu, με την συμμετοχή του Μ. Stojanovic, καλλιτεχνικού διευθυντή του φεστιβάλ κόμικς του Λέσκοβατς της Σερβίας.

Στις παράλληλες δράσεις τέλος, οι φίλοι της διοργάνωσης θα έχουν την ευκαιρία να ψυχαγωγηθούν μέσω των φετινών προτάσεων εξόδου, για ποτό γνωριμίας με τους συμμετέχοντες καλλιτέχνες και δημιουργούς, στα εξής γνωστά στέκια νυχτερινής διασκέδασης της Θεσσαλονίκης: Άδυτο Rock Bar, Wonderwall Fun Bar και Broken Clock.

Η φετινή διοργάνωση υλοποιείται με την συμμετοχή της ThessVolunteering, της Ελληνικής Ένωσης Έρευνας και Διάσωσης και της Μ.Κ.Ο. Builders of Peace (Σερβία) και με την υποστήριξη των ΙΕΚ ΑΛΦΑ Θεσσαλονίκης.

Tέλος, η διοργάνωση του Comic N’ Play ευχαριστεί τις επιχειρήσεις, Colors Hotels, Stay Hostel, Εightball Club, Τoday’s και Rant Jam για την στήριξη τους.

Επίσημος χορηγός επικοινωνίας του φεστιβάλ Comic N’ Play είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός FM 1055 Rock της Θεσσαλονίκης!

Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα και την υποστήριξη του Δήμου Θεσσαλονίκης – Διεύθυνση Πολιτισμού & Τουριστικής Ανάπτυξης