Θεσσαλονικιώτικα πουράκια, τσουρέκι και ρυζόγαλο σήμερα στην Philoxenia 2025 – Η γλυκιά πλευρά της πόλης μέσα από έναν γευστικό περίπατο

Στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού Philoxenia 2025 θα συμμετάσχει και φέτος ο Δήμος Θεσσαλονίκης και το Τμήμα Τουρισμού, που πραγματοποιείται έως τις 16 Νοεμβρίου 2025, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης (περίπτερο 15, στο stand C06).

Με θέμα «Θεσσαλονίκη, η πόλη των γλυκών», θα γνωρίσουμε τη γλυκιά πλευρά της πόλης, μέσα από έναν γευστικό περίπατο στην παράδοση, την ιστορία και τη ζαχαροπλαστική τέχνη. Οι εκδηλώσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της αναγνώρισης της Θεσσαλονίκης ως Δημιουργικής Πόλης της Γαστρονομίας της UNESCO.

Το περίπτερο του Δήμου Θεσσαλονίκης, θα φιλοξενήσει μια σειρά από ζωντανές παρουσιάσεις, γευστικές δοκιμές και αφηγήσεις, με τη συμμετοχή καταξιωμένων ζαχαροπλαστών της πόλης, που θα παρουσιάσουν τα μυστικά και τις ιστορίες πίσω από τα εμβληματικά γλυκά της Θεσσαλονίκης.

Ακόμη, ξεναγοί θα μας μεταφέρουν σε ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο, αφηγούμενοι τις κρυφές ιστορίες και τους θρύλους τόσο της γραφικής Άνω Πόλης, όσο και της ευρύτερης ιστορίας της Θεσσαλονίκης. Μέσα από τις αφηγήσεις τους, θα ζωντανέψουν σημαντικά γεγονότα, πρόσωπα και μυστικά περάσματα που σημάδεψαν την πολυπολιτισμική ταυτότητα της πόλης.

Οι επισκέπτες της Philoxenia 2025 θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν γλυκά με έντονο άρωμα και χαρακτήρα Θεσσαλονίκης, να συνομιλήσουν με τους δημιουργούς, να ανακαλύψουν γιατί η πόλη αποτελεί έναν από τους πιο γευστικούς προορισμούς της Μεσογείου και να γνωρίσουν τις συνιστώσες της πολυπολιτισμικής ταυτότητας της.

Πρόγραμμα Παρουσιάσεων

Σάββατο 15 Νοεμβρίου

12:00 – «Ρυζόγαλο Θεσσαλονίκης» από τους Pastry Chefs του ζαχαροπλαστείου Δορκάδα

12:30 – «Τσουρέκι Θεσσαλονίκης» από τον Pastry Chef του ζαχαροπλαστείου «Ζάχαρη»

13:00 – «Προφιτερόλ» από τον Pastry Chef του ζαχαροπλαστείου Αλεξούδας

17:00 – «Tea Time στη Θεσσαλονίκη» τσάι με μέλι της Θεσσαλονίκης

17:30 – «Κυδώνι γλυκό» από τον Pastry Chef του ζαχαροπλαστείου Αβέρωφ

18:00 – «Κεράσματα Σοκολάτας» από τον Pastry Chef του ζαχαροπλαστείου Μαρίνης

18:30- «Πουράκι Θεσσαλονίκης» από τον Pastry Chef του ζαχαροπλαστείου Χατζηφωτίου

Κυριακή 16 Νοεμβρίου

10:00- 12:00- Πρωινή Βεγγέρα με ελληνικό καφέ, ζεστό ρόφημα σοκολάτας από τον Executive Barista της εταιρείας «Johny” και λουκούμια «Παπαδόπουλος»

12:00 – «pairing σοκολάτας Valrhona με Κρασί Αρβανιτίδης» από τον Executive Pastry Chef, Αλέξανδρο Αλεξίου

12:30 –Παρουσίαση του λογότυπου Thessaloniki UNESCO City of Gastronomy με «Γλυκιές μπουκιές» από το ζαχαροπλαστείο Αλεξούδας

Μετά από κάθε παρουσίαση θα ακολουθήσει γευστική δοκιμή των γλυκών!

Μέρες γεμάτες γεύσεις, άρωμα και παράδοση από τη γλυκιά Θεσσαλονίκη!

Διάθεση προσκλήσεων

Οι πολίτες που επιθυμούν να παρακολουθήσουν τις δράσεις του Δήμου μπορούν να παραλάβουν προσκλήσεις εισόδου για την έκθεση, αποστέλλοντας email στο tourism@thessaloniki.gr