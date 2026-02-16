Θεσσαλονίκη: Ξέφρενη καρναβαλική παρέλαση και παραδοσιακές γιαουρτομαχίες έρχονται στη Χαλκηδόνα

Την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, η Χαλκηδόνα φοράει και πάλι τα… καρναβαλικά της και προσκαλεί μικρούς και μεγάλους σε ένα ξέφρενο πάρτι, γεμάτο χορό, μουσικές και τρελό κέφι.

Για άλλη μια χρονιά, ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλκηδόνας, υπό την αιγίδα του Δήμου Χαλκηδόνας, ετοιμάζεται πυρετωδώς για να γεμίσει με άρματα και καρναβαλιστές τον κεντρικό δρόμο Χαλκηδόνας-Βεροίας (οδός Φανής Μισκάκη).

Σύλλογοι, σχολεία, εθελοντές και κάτοικοι, μικροί και μεγάλοι, έχουν αναλάβει ήδη δράση και συμμετέχουν ενεργά, διοργανώνοντας για μία ακόμη φορά μία από τις ομορφότερες και πιο διασκεδαστικές εκδηλώσεις της περιοχής, μόλις μισή ώρα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν θέλετε να το χάσετε!

Από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέχρι την εμβληματική ταινία της Disney, Frozen, εκατοντάδες καρναβαλιστές θα παρελάσουν μπροστά στα μάτια των επισκεπτών και θα γίνουν όλοι μία παρέα, υπό τους ρυθμούς της samba!!

Ο Μορφωτικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Χαλκηδόναςσας προσκαλεί στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν:

Καρναβαλική Παρέλαση αρμάτων και καρναβαλιστών την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου και στις 12:30στον κεντρικό δρόμο Χαλκηδόνας-Βεροίας (οδός Φανής Μισκάκη).

Γιαουρτομαχίες στις 13:30, αμέσως μετά το τέλος της παρέλασης.

στις 13:30, αμέσως μετά το τέλος της παρέλασης. Το Κάψιμο του Καρνάβαλου το απόγευμα της Κυριακής, στις 17:30, στην Πλατεία Χαλκηδόνας, με Dj, κρασί, λουκάνικα και πυροτεχνήματα. Και φυσικά πολύ κέφι και χορό!

Τα παραδοσιακά Κούλουμα την Καθαρά Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου στις 11:30 στην Πλατεία Χαλκηδόνας, με παραδοσιακούς χορούς, λαγάνα και φασολάδα.

Η παρέα σου είναι μεγάλη; Φτιάξτε το δικό σας groupμε το θέμα της επιλογής σας και ελάτε να παρελάσουμε όλοι μαζί.

Η παρέα σου είναι μικρή; Ελάτε σε ένα από τα δικά μας groupγια να γίνουμε όλοι μία μεγάλη παρέα.

Αν θέλετε κι εσείς να συμμετέχετε στο καρναβαλικό πάρτι ή και να βοηθήσετε εθελοντικά στις προετοιμασίες δηλώστε τώρα συμμετοχή στο τηλέφωνο 6981 138 663 ή στο email mpsyllogos.chalk@gmail.comή στείλτε προσωπικό μήνυμα στο Instagram του Συλλόγου@mps.chalkidonas.