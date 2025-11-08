Thessaloniki Walking Tours: Νοέμβριος γεμάτος με περιπάτους, πολιτιστικές εξορμήσεις και αφηγήσεις

Ο Νοέμβριος ξεκινά δυναμικά με περιπάτους, πολιτιστικές εξορμήσεις, διαλέξεις και αφηγήσεις για την ιστορία, την αρχαία και την νεότερη, την αρχαιολογία, την αρχιτεκτονική, ακόμη και για τα τραυματικά μυστικά της πόλης. Από τα μπαλκόνια της Αγίας Σοφίας μέχρι το οχυρά του Ρούπελ και την «Άπειρη Ήπειρο», από την υπόθεση Παγκρατίδη μέχρι τον Σωκράτη και το αποτύπωμά του μέσα στο χρόνο, η Thessaloniki Walking Tours με ένα πυκνό πρόγραμμα μας ταξιδεύει στο χώρο, τον χρόνο και αθέατες όψεις της ιστορίας επιχειρώντας την ανάδυση της μνήμης και τη σύνδεση με πρόσωπα και γεγονότα που ποτέ δεν σταματούν να τροφοδοτούν συζητήσεις.

ΚΥΡΙΑΚΗ 2 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 10:30

«Η οδός Αγίας Σοφίας»

Περπατάμε στον ιστορικό άξονα της Αγίας Σοφίας, από την πλατεία Μακεδονομάχων ως τη Λεωφόρο Νίκης, ανακαλύπτοντας ξανά έναν από τους σημαντικότερους κάθετους δρόμους της Θεσσαλονίκης.

Με τη Χριστίνα Μαβίνη, αρχαιολόγο και ξεναγό.



ΚΥΡΙΑΚΗ 9 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 17:00

«Υπόθεση Παγκρατίδη»

Η συγκλονιστική ιστορία του Αρίστου Παγκρατίδη μέσα από μια συγκλονιστική αφήγηση με σεβασμό στη μνήμη των νεκρών και τις αναμνήσεις των ζωντανών.

Ξεναγός: Τάσος Παπαδόπουλος

Συμμετέχουν: Σάββας Τραπεζάνογλου | Σκηνοθεσία: Στάθης Μαυρόπουλος

14 – 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

«Άπειρη Ήπειρος»

Πολιτιστική Εξόρμηση στην Πρέβεζα, τα Ιωάννινα, τη Δωδώνη, το Νεκρομαντείο του Αχέροντα και το Μέτσοβο.

Ένα ταξίδι σε τόπους μνήμης, ιστορίας και λογοτεχνίας, από τον Καρυωτάκη και τον Αλή Πασά ως τον Μάντη Τειρεσία, τον Λόρδο Βύρωνα και την συγκλονιστική τέχνη που κρύβεται σε μονή της περιοχής.

Με τους Τάσο Παπαδόπουλο και Εύη Καρκίτη.

ΣΑΒΒΑΤΟ 22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 19:00

«Σωκράτης: η προσωπικότητα, η δίκη και ο θάνατος του μεγάλου φιλοσόφου»

Μια διάλεξη για τη ζωή, τις ιδέες και την καταδίκη του Σωκράτη μέσα από το ιστορικό πλαίσιο της Αθήνας μετά τον Πελοποννησιακό Πόλεμο.

Ομιλητής: Θοδωρής Καραμάτσογλου, ιστορικός

📍 Στο βιβλιοπωλείο Μυθιστορία

ΚΥΡΙΑΚΗ 23 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 08:30

«Το παλίμψηστο της μνήμης των πολέμων»

Από το οχυρό Ρούπελ στο Μαρίνο Πόλε και τη Βυρώνεια, αναζητούμε τα ίχνη των πολέμων που σημάδεψαν τον 20ό αιώνα.

Ημερήσια εξόρμηση με τον Βλάση Βλασίδη, καθηγητή Σύγχρονης Βαλκανικής Ιστορίας.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 18:00

«Ταξιδεύοντας στον Χρόνο: η Ιστορία της Τέχνης για παιδιά»

Ένα δημιουργικό εργαστήρι για παιδιά Γ΄–ΣΤ΄ Δημοτικού, που ταξιδεύει στην ιστορία της τέχνης μέσα από παιχνίδι, συνεργασία και φαντασία.

Με την παιδαγωγό Τζο Χλωρού-Κώνστα και τη συνεργασία του LavaLiva.

ΣΑΒΒΑΤΟ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ | 10:30

«Το πρώτο Ανατομείο στη Θεσσαλονίκη»

Περιπατητική βιβλιοπαρουσίαση με τον καθηγητή Ανατομίας ΑΠΘ Νίκο Αναστασόπουλο. Μια συγκλονιστική περιήγηση στην ιστορία του πρώτου Ανατομείου και τη ζοφερή ιστορία της καταστροφής της εβραϊκής νεκρόπολης.

(Με ελεύθερη συμμετοχή – θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας)

Πληροφορίες & κρατήσεις:

ThessalonikiWalkingTours

info@thessalonikiwalkingtours.com

www.thessalonikiwalkingtours.com

2310 279990