Θεσσαλονίκη: Τουρνουά με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, του Άρη, και Ηρακλή στη μνήμη του Γιώργου Λυγγερίδη

Η Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει τουρνουά ποδοσφαίρου στο Δημοτικό

γήπεδο ποδοσφαίρου Νέας Ευκαρπίας, σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 κατά τις ώρες 16.00 με

21.00, στην μνήμη του Ανθ/μου Γιώργου Λυγγερίδη.

Στο τουρνουά θα συμμετέχει η ομάδα ποδοσφαίρου Βετεράνων Θεσσαλονίκης, που θα

αποτελείται από παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, η ποδοσφαιρική ομάδα της

Αστυνομικής Διεύθυνσης ΛΑΡΙΣΑΣ,καθώς και η ποδοσφαιρική ομάδα της Δικαστικής Αστυνομίας

Θεσσαλονίκης και της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.