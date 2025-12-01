Θεσσαλονίκη: Τουρνουά με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, του Άρη, και Ηρακλή στη μνήμη του Γιώργου Λυγγερίδη
THESTIVAL TEAM
Η Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει τουρνουά ποδοσφαίρου στο Δημοτικό
γήπεδο ποδοσφαίρου Νέας Ευκαρπίας, σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 κατά τις ώρες 16.00 με
21.00, στην μνήμη του Ανθ/μου Γιώργου Λυγγερίδη.
Στο τουρνουά θα συμμετέχει η ομάδα ποδοσφαίρου Βετεράνων Θεσσαλονίκης, που θα
αποτελείται από παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, η ποδοσφαιρική ομάδα της
Αστυνομικής Διεύθυνσης ΛΑΡΙΣΑΣ,καθώς και η ποδοσφαιρική ομάδα της Δικαστικής Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης και της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.