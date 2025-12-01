MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ

Θεσσαλονίκη: Τουρνουά με παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, του Άρη, και Ηρακλή στη μνήμη του Γιώργου Λυγγερίδη

|
THESTIVAL TEAM

Η Λέσχη Αστυνομικών Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσει τουρνουά ποδοσφαίρου στο Δημοτικό
γήπεδο ποδοσφαίρου Νέας Ευκαρπίας, σήμερα, Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2025 κατά τις ώρες 16.00 με
21.00, στην μνήμη του Ανθ/μου Γιώργου Λυγγερίδη.

Στο τουρνουά θα συμμετέχει η ομάδα ποδοσφαίρου Βετεράνων Θεσσαλονίκης, που θα
αποτελείται από παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ, Άρη, Ηρακλή, η ποδοσφαιρική ομάδα της
Αστυνομικής Διεύθυνσης ΛΑΡΙΣΑΣ,καθώς και η ποδοσφαιρική ομάδα της Δικαστικής Αστυνομίας
Θεσσαλονίκης και της Λέσχης Αστυνομικών Θεσσαλονίκης.

Γιώργος Λυγγερίδης Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Στις φλόγες μονοκατοικία στην Χαλάστρα τα ξημερώματα

MEDIA NEWS 8 ώρες πριν

Κώστας Τσουρός: Τώρα θα κυνηγάτε εμένα στο αεροδρόμιο; Πάτε καλά; Σταματήστε

LIFESTYLE 6 ώρες πριν

Λευτέρης Πετρούνιας: Γιόρτασε τα γενέθλιά του στα μπουζούκια – Η απρόσμενη έκπληξη από οικογένεια και φίλους

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Ο “χάρτης” πληρωμών από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα έως τις 5 Δεκεμβρίου

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 12 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 1η Δεκεμβρίου

ΔΙΕΘΝΗ 9 ώρες πριν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ “θα εξετάσει” πληροφορίες για διπλό φονικό πλήγμα εναντίον ταχύπλοου στην Καραϊβική τον Σεπτέμβριο