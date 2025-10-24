MENOY

Θεσσαλονίκη: Στα ροζ φωταγωγήθηκε το νοσοκομείο Παπανικολάου για τον καρκίνο του μαστού

Το Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» συμμετέχει φέτος στις δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Πρόληψης κατά του Καρκίνου του Μαστού που τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Οκτωβρίου.

«Η πρόληψη σώζει ζωές. Η ενημέρωση και η έγκαιρη διάγνωση είναι σημαντικές ώστε να αντιμετωπιστεί ο καρκίνος του μαστού» δήλωσε η Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Στο πλαίσιο των δράσεων της ημέρας θα πραγματοποιηθεί από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου μέχρι και την Παρασκευή 24 Οκτωβρίου φωταγώγηση του κτιρίου της Διοίκησης με ροζ χρώμα ως σύμβολο ελπίδας και αλληλεγγύης προς όλες τις γυναίκες που έδωσαν και δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο του μαστού.

Στο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Γεώργιος Παπανικολάου» λειτουργεί Ιατρείο Μαστού στο πλαίσιο λειτουργίας της Δ΄Χειρουργικής Κλινικής του ΑΠΘ με Υπεύθυνο τον κ. Σταμάτη Αγγελόπουλο, Καθηγητή Χειρουργικής του ΑΠΘ και Διευθυντή της Κλινικής. Το ιατρείο λειτουργεί μία φορά την εβδομάδα και εξυπηρετεί περίπου 100 γυναίκες το χρόνο.

