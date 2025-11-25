Θεσσαλονίκη: Στα πορτοκαλί σήμερα οι “ομπρέλες” του Ζογγολόπουλου για τη Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας κατά των Γυναικών

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, με αφορμή την 25η Νοέμβρη, Διεθνή Ημέρα Εξάλειψης της Βίας Κατά των Γυναικών, σε συνεργασία με τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης, προγραμματίζει την υλοποίηση των παρακάτω ενημερωτικών, υποστηρικτικών και συμβολικών δράσεων – εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης του κοινού:

Την Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 στις 17:40 θα φωταγωγηθεί το έργο του Γεωργίου Ζογγολόπουλου «Ομπρέλες» σε πορτοκαλί χρώμα , στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας του ΟΗΕ Orange The World.

στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής, η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, το Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, η ΔΕΠΙΣ και τα Κέντρα Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας «ΣΕΙΡΙΟΣ», θα βρίσκονται εκεί για την ενημέρωση του κοινού. Θα διανεμηθούν συμβολικά, μέσα σε υφασμάτινες τσάντες, σημειωματάρια και ημερολόγια του 2026, στα οποία θα αναγράφονται μηνύματα ευαισθητοποίησης. Την εκδήλωση θα συνοδεύσει το μουσικό συγκρότημα «Candy Flip». Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 19:00, στην αίθουσα του θεάτρου του Βαφοπουλείου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Θεσσαλονίκης, το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών του ΚΕΘΙ σε συνεργασία με τον Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών Δήμου Θεσσαλονίκης, τον Ξενώνα Φιλοξενίας Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου και του Ε.Κ.Κ.Α., θα υλοποιήσουν δράση ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης του κοινού με την προβολή ντοκιμαντέρ με τον τίτλο «TACT» σε σκηνοθεσία Βάνιας Τέρνερ, παραγωγή του ONASSIS CULTURE και διανομή από το Cinedoc.

Δημιουργία σποτ από τη θεατρική ομάδα «NoVan Theater Group» και προβολή σε τηλεοπτικά μέσα και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης θα μοιραστούν κορδέλες πορτοκαλί χρώματος και αυτοκόλλητα με το σύνθημα «ΑΣΦΑΛΗΣ ΣΗΜΕΡΑ-ΔΥΝΑΤΗ ΑΥΡΙΟ» σε κεντρικά καταστήματα της πόλης.