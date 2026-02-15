Θεσσαλονίκη: Σήμερα ο 2ος Αγώνας Δρόμου στη μνήμη του Άλκη Καμπανού

Ο 2ος Αγώνας Δρόμου για την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου και στη μνήμη του Άλκη Καμπανού θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στη Θεσσαλονίκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο αγώνας ήταν προγραμματισμένος να γίνει την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου και αναβλήθηκε σε ένδειξη πένθους για τους επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαίο στη Ρουμανία.

Όπως αναφέρει η «Δομή 1ης Φεβρουαρίου 2022 – Εις το Όνομα του Άλκη» που διοργανώνει τον αγώνα δρόμου, στόχοι είναι μέσα από τη μαζική συμμετοχή να αναδειχθούν τα εξής μηνύματα:

• «Τρέχουμε για να τιμήσουμε την Πανελλήνια Ημέρα Φιλάθλου.

• Τρέχουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του Άλκη Καμπανού.

• Τρέχουμε φορώντας τις φανέλες και τα χρώματα που αγαπάμε, διεκδικώντας το αυτονόητο δικαίωμα της ελεύθερης έκφρασης και στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στη βία.

Στα πλαίσια της κατεύθυνσης της Συμπερίληψης που αποτελεί έναν βασικό στόχο αυτού του ιδιαίτερου Αγώνα ενθαρρύνουμε:

τους συνανθρώπους μας που ανήκουν στα ΑΜΕΑ να συμμετάσχουν στον Αγώνα και να βιώσουν μαζί μας τα έντονα συναισθήματα που θα προκύψουν.

όλους όσους συμμετάσχουν να φέρουν τρόφιμα μακράς διάρκειας, απορρυπαντικά και χαρτικά που θα διανεμηθούν σε οικογένειες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες και θα διανεμηθούν από την Πνοή Ελπίδας www.pnoielpidas.com (θα συλλέγονται 1 ώρα πριν την εκκίνηση σε ειδικό stand στη γωνία Άλκη Καμπανού με Γ. Σεφέρη)».

Ημερομηνία: Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 (πρωί)

Αποστάσεις: 5 χλμ. και 1 χλμ.

Τόπος: Θεσσαλονίκη

Σημεία Εκκίνησης:

• 5 χλμ.: Διασταύρωση Αλ. Παπαναστασίου & Νικ. Πλαστήρα – ώρα 11:00

• 1 χλμ.: Πλακόστρωτο Νέας Παραλίας,στο ύψος του Κήπου άμμου – ώρα 12:00

Τερματισμός: Άγαλμα Μεγάλου Αλεξάνδρου

Σημείωση:

-Η συμμετοχή στον αγώνα είναι ΔΩΡΕΑΝ.

-Όλοι οι συμμετέχοντες θα τρέξουν με τον αριθμό 19 και δεν θα υπάρξει χρονομέτρηση.

-Όλοι θα λάβουν ένα μετάλλιο και ένα αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής.

-Θα κρατηθεί σιγή ενός λεπτού πριν την εκκίνηση στις 2 αφετηρίες, στη μνήμη των 7 οπαδών που έχασαν τη ζωή τους στη Ρουμανία.

Ο αγώνας πραγματοποιείται υπό την Αιγίδα και τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Π.Σ.Α.Τ.