Θεσσαλονίκη: Σήμερα η 27η Γιορτή Κάστανου στο Λειβάδι Θέρμης με ζωντανή μουσική και χορούς

Η 27η Γιορτή Κάστανου που αναβλήθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω καιρού, θα πραγματοποιηθεί σήμερα Κυριακή 26 Οκτωβρίου στο Λειβάδι του Δήμου Θέρμης, μετά από απόφαση του Συμβουλίου του Συλλόγου Λειβαδιωτών, την Κοινότητα Λειβαδίου και την ΚοινΣΕπ Λειβαδίου «Ανάπλασις».

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν δωρεάν ψητά κάστανα, κρασί και τοπικά προϊόντα, να διασκεδάσουν με ζωντανή παραδοσιακή μουσική και χορούς, και να γνωρίσουν από κοντά τη φημισμένη φιλοξενία των κατοίκων του χωριού.

«Σας περιμένουμε όλους να γιορτάσουμε μαζί το φθινόπωρο, σε μια μέρα γεμάτη άρωμα κάστανου και παράδοση!», αναφέρει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Λειβαδιωτών Θεσσαλονίκης.

Η γιορτή είναι προγραμματισμένη για τις 12:00 το μεσημέρι στο γήπεδο του χωριού.