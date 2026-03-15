Θεσσαλονίκη: Πρόγραμμα πρώτων βοηθειών από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό σήμερα στο Πανόραμα

Πιστοποιημένο πρόγραμμα Εκπαίδευσης Βασικής Υποστήριξης Ζωής (BLS) και Χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED) για τα μέλη των οργανώσεων Daughters of Penelope – Chapter D456 Kallityches Panorama και της AHEPA – Chapter HJ41 Kalamaria Hellas, πραγματοποιεί το Περιφερειακό Τμήμα Θεσσαλονίκης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, με την υποστήριξη του Δήμου Πυλαίας–Χορτιάτη (Πανόραμα), την Κυριακή 15 Μαρτίου 2026, από 9 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι στο Δημαρχείο Πανοράματος.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της κοινωνικής ετοιμότητας και της διάχυσης της γνώσης Πρώτων Βοηθειών σε οργανωμένους φορείς της τοπικής κοινωνίας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενδυνάμωση της «αλυσίδας επιβίωσης».

Η εκπαίδευση περιλαμβάνει:

• Αναγνώριση καρδιακής ανακοπής.

• Εφαρμογή Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ).

• Ορθή χρήση Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή (AED.)

• Πρακτική εξάσκηση σε σύγχρονα εκπαιδευτικά προπλάσματα.

“Για τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, η εκπαίδευση πολιτών αποτελεί θεμελιώδη πυλώνα κοινωνικής ανθεκτικότητας και κοινωνικής συνοχής. Διότι η έγκαιρη και σωστή παρέμβαση στα πρώτα κρίσιμα λεπτά μπορεί να σώσει μία ανθρώπινη ζωή. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός συνεχίζει να επενδύει σε ουσιαστικές συνεργασίες με ενεργούς κοινωνικούς φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλονίκη, ενισχύοντας το αίσθημα ευθύνης, αλληλεγγύης και ετοιμότητας στην τοπική κοινωνία”, τονίζει στην ανακοίνωσή του ο Ερυθρός Σταυρός.

