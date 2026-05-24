Θεσσαλονίκη: Παραδοσιακό γλέντι με δωρεάν είσοδο σήμερα στην Τούμπα για τον εορτασμό του Πολιούχου Γρεβενών Αγίου Αχιλλίου

Τον Πολιούχο Γρεβενών Άγιο Αχίλλιο τιμά σήμερα Δ’ Δημοτική Κοινότητα Θεσσαλονίκης.

“Η Δ΄ Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με το Σύλλογο Γρεβενιωτών Θεσσαλονίκης σας προσκαλεί να τιμήσετε τον πολιούχο των Γρεβενών Άγιο Αχίλλιο, στον Ιερό Ναό της Αγίας Βαρβάρας, στην Άνω Τούμπα, (Γρ. Λαμπράκη & Κλεάνθους), την Κυριακή 24 Μαΐου 2026, στις 10:00 π.μ.”, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Θεσσαλονίκης

Αμέσως μετά, στο αναψυκτήριο στην πλατεία Μικρασιατικού & Θρακικού Ελληνισμού, θα ακολουθήσει γλέντι με ζωντανή μουσική, τραγούδι & διάφορα εδέσματα.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.