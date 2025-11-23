MENOY

Θεσσαλονίκη: Ουρές για μια δωρεάν ξενάγηση στον Λευκό Πύργο – Δείτε βίντεο και φωτο

ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΤΖΟΛΑ

Ουρές έχουν σχηματιστεί έξω από τον Λευκό Πύργο, καθώς δεκάδες πολίτες και τουρίστες περιμένουν προκειμένου να κάνουν μια δωρεάν ξενάγηση στο μνημείο, στο πλαίσιο της δράσης Open House Thessaloniki 2025.

Οι ξεναγήσεις που πραγματοποιούνται από τις 12:00 έως τις 18:00, υλοποιούνται από εθελοντές της δράσης.

Οι επισκέπτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την ιστορική διαδρομή, την αρχιτεκτονική ταυτότητα και τον πολιτιστικό συμβολισμό του Λευκού Πύργου.

