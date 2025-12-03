MENOY

Θεσσαλονίκη: Open call για συμμετοχές στο ArtGate Project 2026 που έρχεται στο λιμάνι

THESTIVAL TEAM

Στην Αποθήκη Γ’ στο Λιμάνι Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 28 Μαρτίου 2026 το ArtGate Project που μας υπόσχεται μια μέρα γεμάτη μουσική και τέχνη!

Μετά την περσινή ιδιαίτερα επιτυχημένη διοργάνωση στο Labattoir, που φιλοξένησε περισσότερους από 120 εικαστικούς και μουσικούς από όλον τον κόσμο, το ArtGate επιστρέφει, δημιουργώντας ένα ανοιχτό και δυναμικό πεδίο συνάντησης ανάμεσα στη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία και το ευρύ κοινό.

Φέτος το πρόγραμμα εξελίσσεται, δίνοντας ακόμη περισσότερες ευκαιρίες σε καλλιτέχνες και δημιουργικούς επαγγελματίες να παρουσιάσουν το έργο τους, να συνεργαστούν και να αναδείξουν νέους τρόπους έκφρασης.

Στόχος του ArtGate Project είναι να καλλιεργήσει ένα ζωντανό διάλογο για τις σύγχρονες πολιτιστικές πρακτικές, την ενίσχυση της ορατότητας ανερχόμενων και καθιερωμένων καλλιτεχνών και την υποστήριξη της δημιουργικής έρευνας.

Μέσα από εκθέσεις και συμμετοχικές δράσεις, το πρόγραμμα επιδιώκει να ενεργοποιήσει το κοινό και να δημιουργήσει ένα περιβάλλον έμπνευσης, δικτύωσης και πολιτισμικής ανταλλαγής.

Στην δεύτερη χρονιά του, το ArtGate Project εμπλουτίζει τη δομή και το περιεχόμενό του, ενισχύοντας τη συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και κοινότητες, και ανοίγοντας νέες πύλες δημιουργίας και επικοινωνίας. Με σταθερή πίστη στην αξία των καλλιτεχνικών πρωτοβουλιών, συνεχίζει να χτίζει γέφυρες μεταξύ τέχνης, κοινωνίας και κοινού.

Το Open Call για συμμετοχές έχει ανοίξει και όσοι/ες επιθυμούν, μπορούν να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι και τις 30 Δεκεμβρίου 2025.

Στο ArtGate Project μπορούν να συμμετάσχουν:

Εικαστικοί καλλιτέχνες & μουσικοί από όλο τον κόσμο

Όλα τα μέσα και είδη

Άτομα ή ομάδες, ανεξαρτήτως ηλικίας ή σταδίου

Δεν απαιτείται πτυχίο Καλών Τεχνών.

Υποβολή: 25 Νοεμβρίου – 30 Δεκεμβρίου 2025, μέσω της επίσημης φόρμας στο website που θα βρείτε ΕΔΩ

Απαιτούμενα:

Σύντομο βιογραφικό

Instagram handle

Artist website (αν υπάρχει)

Περιγραφή έργου ή μουσικού project (έως 300 λέξεις)

3–5 φωτογραφίες / links ή δείγματα ήχου

Τεχνικές ανάγκες (αν υπάρχουν)

Participation fee: 20€

Η συμμετοχή περιλαμβάνει μόνο το participation fee. Δεν υπάρχουν επιπλέον κόστη για τους επιλεγμένους συμμετέχοντες.

Παροχές:

Επιμέλεια & οργάνωση από την ομάδα του ArtGate

Ζωντανές μουσικές εμφανίσεις

Γραφείο Τύπου & επαγγελματικό υλικό προώθησης

Παρουσία συλλεκτών, φορέων και επαγγελματιών της τέχνης

Δημιουργικό περιβάλλον συνεργασίας & δικτύωσης.

Διοργανωτές:

Loudminds Culture Management

Simoni studio.

Θεσσαλονίκη

