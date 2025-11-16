MENOY

Θεσσαλονίκη: Γιορτή Τσίπουρου και Ελιάς Τερπνής σήμερα στην Δ’ Δημοτική Κοινότητα

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης, η Δ’ Δημοτική Κοινότητα και ο Σύλλογος Τερπνιωτών Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των πολιτιστικών και κοινωνικών τους δραστηριοτήτων, διοργανώνουν την καθιερωμένη Γιορτή Τσίπουρου και Ελιάς Τερπνής.

Η φετινή διοργάνωση σηματοδοτεί την 22η χρονιά του θεσμού και θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, από τις 11:00 π.μ. έως τις 17:00 μ.μ, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Δ’ Δημοτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης.

Στόχος της εκδήλωσης είναι η προβολή των εξαιρετικών παραδοσιακών προϊόντων που παράγονται στην Τερπνή Σερρών, όπως το φημισμένο τσίπουρο και οι εκλεκτές ελιές, αλλά και η ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς του τόπου.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει παραστάσεις χορευτικών συγκροτημάτων και παραδοσιακή μουσική με ζωντανά όργανα, προσφέροντας μια αυθεντική εμπειρία γιορτής και φιλοξενίας.

Οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γευτούν τα τοπικά προϊόντα, να γνωρίσουν τον πολιτισμό της Τερπνής και να συμμετέχουν σε μια όμορφη, γιορτινή μέρα αφιερωμένη στις ρίζες και τις γεύσεις της παράδοσής μας.

