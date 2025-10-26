MENOY

Θεσσαλονίκη: “Γιορτή Μελιού” και σήμερα με ελεύθερη είσοδο στο Πάρκο Ξαρχάκου

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Τη «Γιορτή Μελιού 2025» διοργανώνουν ο Δήμος Θεσσαλονίκης και η Ε΄ Δημοτική Κοινότητα, σε συνεργασία με τον Μελισσοκομικό Σύλλογο Νομού Θεσσαλονίκης και με το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Εργαστήριο Μελισσοκομίας).

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο Πάρκο Ξαρχάκου (έναντι ΧΑΝΘ), από την Πέμπτη 23 Οκτωβρίου έως και την Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025.

Η «Γιορτή Μελιού» δίνει την ευκαιρία στους επισκέπτες να γνωρίσουν τα προϊόντα της ελληνικής μελισσοκομίας, να ενημερωθούν για τα οφέλη του μελιού και να απολαύσουν γεύσεις απευθείας από τους παραγωγούς.

Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.

Θεσσαλονίκη

